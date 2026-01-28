New York’ta “beyaz esaretin” bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 30’u geçti

ABD’nin New York kentini etkisi altına alan kar fırtınası ve “tarihi” olarak değerlendirilen dondurucu soğuklar, yaşamı felç etmeye devam ediyor. New York ile birlikte ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle 200 milyonu aşkın kişinin tehlikeli buzlanma ve kar fırtınasının etkisi altında olduğu açıklandı.

ÖLÜ SAYISI 30’U GEÇTİ!

Etkisini gösteren kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle, can kaybının 30’u geçtiği bildirildi.

“Beyaz kabus” şehri esir aldı! New York donuyor

Bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken ulaşım durma noktasına geldi. Çok sayıda okulun tatil edildiği kaydedildi. Ayrıca, New York’ta bulunan Hudson Nehri’nin de kısmen donduğu ve nehir üzerinde buz kütlelerinin oluştuğu görüldü.

FIRTINANIN MALİYETİ MİLYARLARCA DOLAR!

Olumsuz hava koşulları, ABD’de yalnızca günlük yaşamı değil ülke ekonomisini de etkiledi. AccuWeather tarafından yapılan analizlere göre, dondurucu soğuk ve kar fırtınasının ABD ekonomisine toplam maliyetinin 105 ila 115 milyar dolar arasında olacağı tahmin edildi.

BİTCOİN MADENCİLİĞİNDE DÜŞÜŞ!

Ülkedeki soğuk hava dalgası nedeniyle elektrik talebinin artmasından dolayı Bitcoin madencilerinin işlemci gücü de (hashrate) yüzde 37 düştü. Kripto para istatistik sitesi Bitinfocharts’ın verilerine göre Bitcoin ağındaki işlemci gücü, 25 Ocak’ta 23 Ocak’a kıyasla yüzde 37 düşüş kaydetti.

Uzmanlar, Bitcoin madencilerinin, soğuk hava koşulları nedeniyle zorlanan elektrik şebekelerindeki yükü azaltmak amacıyla işlemcilerini geçici olarak kapattığını ifade etti.