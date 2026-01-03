New York Belediye Başkanı Mamdani'den Trump'ı kızdıracak açıklama: Egemen bir devlete tek taraflı saldırmak bir savaş eylemidir

New York Belediye Başkanı Mamdani'den Trump'ı kızdıracak açıklama: Egemen bir devlete tek taraflı saldırmak bir savaş eylemidir
Yayınlanma:
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD'nin Venezuela'ya ilişkin saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Egemen bir devlete tek taraflı saldırmak bir savaş eylemidir ve federal ile uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin saldırıları sırasında ABD güçleri tarafından yatak odasında kaçırılarak esir alındı. Daha sonra yapılan açıklamada, Maduro ve eşinin New York’a götürüldüğünü ve burada haklarında iddianame hazırlandığını belirtildi.

Söz konusu gelişmelere dünyadan tepkiler gelmeye devam ederken 1 Ocak'ta resmen göreve başlayan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yaşananların arından değerlendirmede bulundu.

Maduro'nun nasıl esir alındığı ortaya çıktı: Eşiyle birlikte yatak odasından sürüklenmişMaduro'nun nasıl esir alındığı ortaya çıktı: Eşiyle birlikte yatak odasından sürüklenmiş

"ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİDİR"

Olaylar hakkında bilgilendirildiğini belirten Mamdani, ABD'nin saldırısını savaş eylemi olarak nitelendirdi ve uluslararası hukukun ihlal edildiği söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Mamdani şu ifadeleri kaydetti:

"Bu sabah, ABD ordusunun Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşinin yakalanması ve New York City’de federal gözetim altında hapsedilmelerinin planlanması konusunda bilgilendirildim.

Egemen bir devlete tek taraflı saldırmak bir savaş eylemidir ve federal ile uluslararası hukukun ihlalidir.

Bu açık rejim değişikliği arayışı yalnızca yurtdışındakileri etkilemiyor; bu şehirde yaşayan on binlerce Venezuelalı da dâhil olmak üzere New Yorkluları doğrudan etkiliyor.

Önceliğim onların ve her bir New Yorklunun güvenliğidir; yönetimim durumu izlemeyi ve gerekli yönlendirmeleri yapmayı sürdürecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Dünya
Avrupalı liderler Maduro'nun kaçırılmasına ne tepki verdi
Avrupalı liderler Maduro'nun kaçırılmasına ne tepki verdi
İletişim Başkanı Duran: Hukuksuzluğa karşı duruşumuz nettir
İletişim Başkanı Duran: Hukuksuzluğa karşı duruşumuz nettir