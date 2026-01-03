New York Belediye Başkanı Mamdani'den Trump'ı kızdıracak açıklama: Egemen bir devlete tek taraflı saldırmak bir savaş eylemidir

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin saldırıları sırasında ABD güçleri tarafından yatak odasında kaçırılarak esir alındı. Daha sonra yapılan açıklamada, Maduro ve eşinin New York’a götürüldüğünü ve burada haklarında iddianame hazırlandığını belirtildi.

Söz konusu gelişmelere dünyadan tepkiler gelmeye devam ederken 1 Ocak'ta resmen göreve başlayan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yaşananların arından değerlendirmede bulundu.

Maduro'nun nasıl esir alındığı ortaya çıktı: Eşiyle birlikte yatak odasından sürüklenmiş

Olaylar hakkında bilgilendirildiğini belirten Mamdani, ABD'nin saldırısını savaş eylemi olarak nitelendirdi ve uluslararası hukukun ihlal edildiği söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Mamdani şu ifadeleri kaydetti:

"Bu sabah, ABD ordusunun Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşinin yakalanması ve New York City’de federal gözetim altında hapsedilmelerinin planlanması konusunda bilgilendirildim.

Egemen bir devlete tek taraflı saldırmak bir savaş eylemidir ve federal ile uluslararası hukukun ihlalidir.

Bu açık rejim değişikliği arayışı yalnızca yurtdışındakileri etkilemiyor; bu şehirde yaşayan on binlerce Venezuelalı da dâhil olmak üzere New Yorkluları doğrudan etkiliyor.

Önceliğim onların ve her bir New Yorklunun güvenliğidir; yönetimim durumu izlemeyi ve gerekli yönlendirmeleri yapmayı sürdürecektir."