Netanyahu'ya nefesi kadar yakınlaştı: İsrail medyası ihaneti açıkladı

İsrail merkezli Israel Hayom gazetesi, ülkede yeri yernden oynatacak casusuluk skandalını açıkladı.

Hayom'un anaizi İsrail’in güvenlik yapısında ciddi bir çözülmeye işaret ederken çatlağın nasıl açıldığı ortaya çıktı.

NETANYAHU'YA NEFESİ KADAR YAKINLAŞTI

Hayom'un istihbarat zaafiyetini ortaya koyan yazısında Katar’ın, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisine kadar sızdığı, İran’ın ise son dönemde onlarca İsrailli vatandaşını casusluk faaliyetleri için devşirdiği öne sürüldü.

İddialara göre üst kademedeki ihanetin alt kademedeki ihaneti normalleştirdiği ve tüm güvenlik yapısının çöktüğünü Netanyahu ekibi kabul etti. İsrailli yazar, "İsrail Gazze’ye giden para valizlerine izin verdi, Shin Bet yetkililerinin Sinvar ve ekibine yönelik uyarıları bilerek görmezden geldi" dedi.

Netanyahu’nun da bu süreci “hesaplanmış risk” olarak tanımladığı bilgisi yer aldı.

İSRAİL MEDYASI İHANETİ AÇIKLADI

Yazıda, 7 Ekim’den sonra Katar bağlantılı temasların devam etmesinin ihanet kapsamına girdiği vurgulandı. Bu temasların Başbakanlık Ofisi’nden çıkmasının ise ihlali katladığı ifade edildi.

Başbakanlık Ofisi’nin yalnızca İsrail çıkarları için çalışması gereken en kritik yapı olduğu hatırlatıldı.

Netanyahu’ya yakın isimlerden Eli Feldstein’ın resmi olarak ofiste çalışmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı yazıldı. Feldstein’ın güvenlik merkezlerine giriş yetkisine sahip olduğu, başbakanın yakın çevresinde faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Bu nedenle medyanın kendisinden gelen bilgileri sorgulamadan kullandığı ifadeleri yer aldı.

İRAN 60 İSRAİLLİYİ KULLANDI

Yazıda, Başbakanlık Ofisi’nden yürütülen dezenformasyon kampanyasıyla Katar’ın barış elçisi, Mısır’ın ise savaş kışkırtıcısı gibi gösterilmeye çalışıldığı belirtildi. Sina, Hamas fonları ve 7 Ekim öncesi iddialarının tamamının yanlış olduğu satırlara yansıdı.

İsrail'in hamlesi yeni savaş mı çıkarıyor? Husiler’den Somaliland’a tehdit: Askeri hedef olarak değerlendiririz

Bu süreçte bazı gazetecilerin bu iddiaları büyüttüğü ifade edildi.

7 Ekim’den bu yana İran için çalışan 60’tan fazla İsrailli vatandaşın ortaya çıkarıldığı bilgisi yer aldı. İran’ın farklı yaş, gelir ve sosyal gruplardan İsraillileri para karşılığı devşirdiği aktarıldı.

"HESAP SORULMADIKÇA İHANET YAYILIR"

Yazıda, Netanyahu’nun soruşturulması gerektiği açık şekilde dile getirildi. Ya olan biteni bildiği ya da denetim görevini yerine getirmediği ifadeleri yer aldı.

Sessizliğin, bir şeylerin gizlendiğine işaret ettiğine dikkat çekildi. Yazar, yeni Shin Bet Direktörü David Zini’ye soruşturma başlatma çağrısı yaptı. Başbakanlık Ofisi’ndeki güvenlik zaafları ve gizli belge sızıntıları için hala cevap bekleyen sorular bulunduğu vurgulandı.

Üst düzeydeki ihanet durdurulmadığı sürece alt kademedeki çöküşün engellenemeyeceği vurgusu da yer aldı.