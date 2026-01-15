Nehir'de kimyasal risk: Gübre yüklü mavna kısmen battı

Bulgaristan'da kimyasal gübre yüklü bir mavna, Tuna Nehri üzerinde kısmen battı. Mavnanın batması nedeniyle çevrede ciddi kimyasal kirlilik riski oluştuğu bildirildi.

Bulgaristan’ın Ziştovi kenti yakınlarında bin yüz otuz üç ton azot bazlı kimyasal gübre yüklü mavna, Tuna Nehri üzerinde kısmen battı.

ÇEVRE İÇİN CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR

Konuyla ilgili incelemeler sürerken, kimyasal gübre yüklü mavnanın batması nedeniyle çevrede ciddi kimyasal kirlilik riski oluştuğu bildirildi.

AKTİF KURTARMA OPERASYONU YÜRÜTÜLMÜYOR

Karaya oturmuş durumdaki mavnanın oluşturduğu çevresel risklere rağmen, bölgede herhangi bir aktif kurtarma operasyonu yürütülmediği aktarıldı.

ÇEVRESEL RİSKLER NELER?

Kimyasal gübre yüklü mavnanın batması, nehir suyuna zararlı maddelerin karışmasına neden olabiliyor. Bu kirlilik balıklar ve diğer su canlıları için büyük bir risk oluşturuyor ve ölümlere yol açabiliyor. Nehir suyunu kullanan yerleşim yerlerinde içme suyu ve günlük kullanım açısından sorunlar yaşanabiliyor. Aynı suyla yapılan tarımsal sulama ürünleri olumsuz etkilenebiliyor. Bu durum, çevrede kalıcı hasarlara neden olma riskini artırıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

