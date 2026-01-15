Nehir'de kimyasal risk: Gübre yüklü mavna kısmen battı

Bulgaristan’ın Ziştovi kenti yakınlarında bin yüz otuz üç ton azot bazlı kimyasal gübre yüklü mavna, Tuna Nehri üzerinde kısmen battı.

ÇEVRE İÇİN CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR

Konuyla ilgili incelemeler sürerken, kimyasal gübre yüklü mavnanın batması nedeniyle çevrede ciddi kimyasal kirlilik riski oluştuğu bildirildi.

AKTİF KURTARMA OPERASYONU YÜRÜTÜLMÜYOR

Karaya oturmuş durumdaki mavnanın oluşturduğu çevresel risklere rağmen, bölgede herhangi bir aktif kurtarma operasyonu yürütülmediği aktarıldı.

ÇEVRESEL RİSKLER NELER?