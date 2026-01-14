Musk'tan Grok açıklaması: Yasalara uygun çalışıyor

Musk'tan Grok açıklaması: Yasalara uygun çalışıyor
Yayınlanma:
X'in yapay zeka robotu Grok'un 18 yaşın altındaki çocuklara ait müstehcen görüntü oluşturması, yapay zeka teknolojisinin yarattığı tehdidi gözler önüne sermişti. X'in sahibi Elon Musk, eleştirileri yanıtlarken "Haberim yoktu" dedi.

ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Grok hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

X'ten skandal karar! Grok'a para veren bikinili fotoğraf yapabilecekX'ten skandal karar! Grok'a para veren bikinili fotoğraf yapabilecek

Grok'un reşit olmayanlara ait müstehcen görüntüler ürettiğinden haberdar olmadığını söyleyen Musk, "Grok, kendiliğinden görüntü üretmiyor. Bunu yalnızca kullanıcı talepleri doğrultusunda yapıyor." dedi.

MUSK: YASA DIŞI İÇERİK ÜRETMEYİ REDDEDİYOR

Musk, Grok'un görüntü üretmesi istendiğinde yasa dışı içerik oluşturmayı reddettiğini belirterek, sohbet robotunun temel çalışma ilkesinin, faaliyet gösterdiği ülke veya eyaletin yasalarına uymak olduğunu bildirdi.

Grok'a yönelik komutların "kötü niyetli şekilde hacklenmesinin" beklenmedik sonuçlara yol açabileceğine vurgulayan Musk, böyle bir durum yaşanması halinde hatanın derhal düzeltileceğini kaydetti.

grok.jpg

GROK'A TEPKİLER DEVAM EDİYOR

X'teki kullanıcıların, Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretmesini istediği "sosyal medya akımına", İngiltere ve diğer ülkelerden tepkiler geldi.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta, "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

MALEZYA'DAN GROK'A GEÇİCİ ERİŞİM KISITLAMASI

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğu olduğunu vurgulamış, 11 Ocak'ta da Grok'a erişimi, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı gerekçesiyle geçici olarak kısıtlamıştı.

GROK'A HİNDİSTAN VE ENDONEZYA'DAN ENGEL

Hindistan da 2 Ocak'ta X'e, konu hakkında "kapsamlı inceleme yapma" talimatı vermişti. Endonezya ise 10 Ocak'ta üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle Grok'u geçici engellemişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Dünya
CIA'den yeni Venezuela liderine ziyaret: Trump'ın talimatı üzerine
CIA'den yeni Venezuela liderine ziyaret: Trump'ın talimatı üzerine
Zelenski: ABD'nin, savaşı yarın bitirmek istiyor biz ise bugün!
Zelenski: ABD'nin, savaşı yarın bitirmek istiyor biz ise bugün!
Eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko serbest bırakıldı
Eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko serbest bırakıldı