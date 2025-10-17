MSB'den Şam çıkarması

MSB'den Şam çıkarması
Yayınlanma:
Millî Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, beraberindeki heyetle birlikte Şam’ı ziyaret etti.

Türkiye'den Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaretler devam ediyor. Millî Savunma Bakanlığı (MSB) ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile görüştü.

İkili, görüşmede savunma ve güvenlik konularını masaya yatırdı.

Tezkereler TBMM'de: Mehmetçik Suriye'ye mi gidiyor?Tezkereler TBMM'de: Mehmetçik Suriye'ye mi gidiyor?

msb.jpg

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, beraberindeki heyetle birlikte Şam’ı ziyaret ederek Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile savunma ve güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

