‘Meyvecilik’ akımı hayatına mal oldu

Üniversite eğitimi için gittiği İngiltere’de vegan beslenmeye başlayan genç kadın, başlangıçta sağlıklı bir tercih olarak gördüğü bu yaşam biçimini zamanla bir takıntıya dönüştürdü. Sosyal medya paylaşımlarında “Veganlık gözlerimi açtı, hayatımı değiştirdi” ifadelerini kullanan Krzyzak, takipçilerine katı beslenme kurallarını örnek gösteriyordu.

Nihal Candan'ın ölümünün ardından doğru bilinen yanlışlar açıklandı: Anoreksiya nervoza nedir?

Frutaryenlik akımı savunucusu Krzyzak, yıllarca sadece çiğ meyveyle beslendi.

The Mirror’ın haberine göre Krzyzak, 2017 yılında yalnızca çiğ meyve tüketimini savunan bir kadınla tanıştı ve “meyvecilik” (fruitarianism) akımına yöneldi. Ancak protein, yağ ve omega-3 gibi temel besinlerden yoksun olan bu diyet kısa sürede sağlığını olumsuz etkiledi.Ailesi genç kadının aşırı kilo kaybını fark edince Polonya’ya dönüp tedavi olmasını istedi. 2018 yılında bir yeme bozukluğu merkezinde kısa süreli tedavi gördü; ancak yeniden katı meyve diyetine döndü. Krzyzak’ın arkadaşlarına “Ailem yaşam tarzımı anlamıyor, beni sadece sosyal medya destekliyor” dediği aktarıldı.

SAÇLARI DÖKÜLDÜ, DİŞLERİ ÇÜRÜDÜ

Zamanla Krzyzak’ın vücudu alarm vermeye başladı. Saç dökülmesi, tırnak sararması ve diş çürümesi gibi ciddi belirtiler ortaya çıktı. The Cut’ın haberine göre genç kadın, hayatının son döneminde osteoporoz ve ağır protein eksikliğiyle mücadele ediyordu. Albümin seviyesinin düşmesi nedeniyle bacaklarında ödem oluşmuş, yürümekte zorlanır hale gelmişti.

20 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

2024 yılında “ruhsal yolculuk” olarak adlandırdığı dünya turuna çıkan Karolina Krzyzak, önce Tenerife’ye, ardından eylül ayında Bali’ye gitti. “Sağlıklı yaşam merkezi” olarak bilinen adada konakladığı dönemde yalnızca 20 kilo civarına kadar düştü.

Sumberkima Hill tatil köyüne yerleştiğinde kendi başına yürüyemeyecek kadar zayıflamıştı. Otel görevlileri genç kadını odasına taşımak zorunda kaldı. Personelin doktor çağırma teklifini reddeden Krzyzak, yalnızca meyve istediğini ve kimsenin kendisine dokunmamasını söyledi.

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Birkaç gün sonra arkadaşlarının ondan haber alamaması üzerine otel personeli odasına girdiğinde, Karolina Krzyzak’ın hayatını kaybettiğini gördü. Genç fenomenin ölüm anında 20 kilonun biraz üzerinde olduğu belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ: AŞIRI YETERSİZ BESLENME

Yapılan incelemede 27 yaşındaki Karolina Krzyzak’ın ölüm nedeni “aşırı yetersiz beslenme” olarak açıklandı. Yakın çevresi, genç kadının hem tıbbi hem de psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu, ancak sosyal medyadaki takipçi kitlesinin inançlarını pekiştirerek bu durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Bir arkadaşı, The Cut’a yaptığı açıklamada “Çevrimiçi topluluk, aslında vücudunu mahvetmesine rağmen ona doğru olanı yaptığını hissettirdi” dedi.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, sosyal medyada hızla yayılan “detoks”, “doğal beslenme” ve “meyvecilik” gibi aşırı kısıtlayıcı diyetlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekiyor. Doğrulanmamış bilgilerle uygulanan bu tür radikal beslenme biçimlerinin, tıbbi destek alınmadan sürdürüldüğünde ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.