Mamdani Osmanlı döneminden kalan Kuran üzerine yemin etmiş

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, göreve başlarken el basara yemin ettiği Kuran'ın Osmanlı dönemine ait olduğunu açıkladı.

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, göreve başlarken, Eski City Hall Metro İstasyonu’nda düzenlenen törende Kuran'a el basarak yemin etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı yemine ilişkin açıklamada bulunan Mamdani, yemin törenindeki Kuran’ın, Arturo Schomburg'a ait 18’inci yüzyıldan kalma olduğunu duyurdu.

Kuran'ın Osmanlı dönemi Suriye’sinden kalma el yazması bir nüsha olduğunu belirten Mamdani, eserin siyah mürekkeple yazıldığını ve metinde bazı bölümlerin ise kırmızı renkle vurgulandığını kaydetti.

"BU KURAN, TÜM NEW YORKLULARA AİT”

Mamdani, yaptığı açıklamada “Kuran, New York Halk Kütüphanesi'nin ana binasında sergilenecek ve bugün itibarıyla ziyarete açıldı. New York'un yeni döneminin bir parçası olan bu Kuran, tüm New Yorklulara ait” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

