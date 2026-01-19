Mahkumların cezası her kitap okuduklarında 3 gün kısalacak

Yayınlanma:
Özbekistan'da hükümlülerin ceza sürelerinin okudukları her kitap için üçer gün kısaltılması kararlaştırıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Ceza Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin kararname imzalandı.

Buna göre, cezaevlerindeki mahkumları teşvik etmek amacıyla okudukları her kitap için ceza sürelerinin üçer gün kısaltılması kararlaştırıldı.

KİTAP OKUMA ŞARTI

Ömür boyu hapis cezası alanların istisna tutulduğu düzenlemeye göre mahkumların, manevi ve ahlaki değerlerin oluşturulmasını amaçlayan kitapları okumuş olmaları ve bir yılda iki kez bu kitaplardan sınav vermeleri gerekecek.

MAHKEME KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Oluşturulan özel komisyon tarafından kitap okuduğu doğrulandığında hükümlünün ceza süresinin azaltılması için cezaevi yönetimi tarafından mahkemeye öneri gönderilecek.

Mahkeme, bu öneriyi esas alarak ceza süresinin kısaltılmasına ilişkin karar alacak.

Kitap okuyan mahkumların ceza süreleri, bu yöntemle bir yılda en fazla 30 gün kısaltılabilecek.

Kaynak:AA

