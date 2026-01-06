Maduro'nun kaçırılması İsrail'i umutlandırdı: Washington ve Tel Aviv İran'a müdahale edecek iddiası

İsrail merkezli gazete Jerusalem Post, ABD'nin İran'da devam eden protestolara müdahale etmeyi düşündüğünü öne sürdü.

Gazete aynı zamanda İsrail’in de Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun kaçırılmasının İran rejimine karşı harekete geçmeyi mümkün kılıp kılmayacağını da araştırıyor.

Bildirilene göre İsrail, Amerika'nın Venezuela'ya müdahalesinden habersizdi. Bu hareket, İslam Cumhuriyeti'nde neler olabileceğine dair İsrail'in hesaplarını tekrar gözden geçirmesine sebep oldu.

MADURO’NUN KAÇIRILMASI İSRAİL’E İRAN KAPISINI MI AÇTI?

Gazete, ABD Başkanı Donald Trump'ın Karakas'a müdahalesine kadar, çoğu İsrailli yetkilinin, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e karşı protestoların rejim değişikliğini gerçekleştirmek için gerekli boyuta ulaştığını düşünmediğini ancak, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun kaçırılmasının ardından bu durumun değişmiş olabileceğini iddia etti.

WASHINGTON VE TEL AVIV REJİMİ DEVİRMEK İÇİN YOL ARIYOR

Washington'un, İran rejimini devirmek için protesto hareketine yardım etmek amacıyla bazı hedefli müdahaleleri değerlendirdiği yönünde işaretler olduğu kaydedildi.

MOSSAD DESTEĞİ İTİRAF ETTİ

Aynı şekilde İsrail de Maduro'nun devrilmesinin İran rejimine karşı harekete geçmeyi mümkün kılıp kılmayacağını araştırıyor.

Daha spesifik olarak, Mossad Twitter'da İranlı protestoculara sahada yardım ettiğini açıkça itiraf etti. Geçen günlerde Mossad resmî hesabından yapılan paylaşımda protestoculara ithafen “Sizin yanınızdayız” ifadesi kullanılmıştı.

İran, ise bu ajanlardan birini tutukladığını açıklamıştı.

REJİM DEĞİŞTİRMEDE TUTUM DEĞİŞTİ

Haziran ayında, hem ABD yetkilileri, İran'ın nükleer programına ve nükleer programına yönelik saldırılara karşılık verme yeteneğine zarar vermeye odaklanarak, rejim değişikliğini aramaya genel olarak karşı çıkmışlardı.

İddiaya göre ABD, protestoların büyümesine daha fazla fırsat tanımak ve Hamaney'in protesto hareketini bastırmasını önlemek amacıyla bir tür güç tehdidi ve hatta sınırlı güç kullanımı yoluna gidebilir.

İSRAİL İRAN’A KARŞI YOL ARIYOR

İsrailli yetkililer ise Maduro'nun devrilmesinin İran rejimine karşı harekete geçmeyi mümkün kılıp kılmayacağını araştırıyor.

Özellikle Trump, Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da ortaya çıkacak durumu nasıl ele alacağına henüz karar vermiş değilken, nihai bir kararın alındığına dair herhangi bir işaret yok.

PROTESTOCULARA YARDIM FORMULÜ GÜNDEMDE

Ancak, İsrailli yetkililer arasında ilk kez, İran rejimini devirmek için büyük bir işgalden daha azı olan, protestoculara yardım etmek için bir müdahalenin uygulanabilir olabileceğine dair bir inanç olduğu yönünde işaretler olduğu değerlendiriliyor.

NE OLMUŞTU

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve 9 gündür devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi. HRANA'nın raporuna göre 27 eyalete yayılan protestolarda 64 kişi yaralandı, 1203 kişi gözaltına alındı.