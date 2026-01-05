İsrail basını Netanyahu'nun İran mesajını duyurdu

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aracılığıyla "İran'a saldırmayacakları yönünde mesaj gönderdiğini" ileri sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, Ekim 2025’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail’in İran’a saldırmayacağı yönündeki mesajın Tahran’a iletilmesini istedi. Bu adımın, İran’ın tehdit algısıyla olası bir önleyici saldırı düzenlemesini engellemeyi amaçladığı belirtildi.

Haberde, Netanyahu ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin ardından Putin’in, Ekim 2025’te Tacikistan’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Rusya haber ajansı TASS’a yaptığı açıklama da hatırlatıldı. Putin’in söz konusu açıklamasında, "İsrail ile görüşmeye devam ediyoruz. İsrail yönetiminden, İranlı dostlarımıza iletilmek üzere İsrail'in bir uzlaşı aradığı ve bir çatışma istemediği yönünde sinyaller alıyoruz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İsrail ile İran arasında Haziran 2025’te, iki ülke tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde 12 gün süren karşılıklı saldırılar yaşanmıştı. Tel Aviv’in yoğun hava saldırılarına, Tahran füzelerle misilleme yapmıştı.

Çatışmalar sırasında İsrail’in, İran’ın üst düzey komuta kademesini, nükleer bilim insanlarını, nükleer tesisleri, hava savunma sistemlerini ile balistik füze rampaları ve stoklarını hedef aldığı belirtilmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

