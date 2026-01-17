Macron'un güneş gözlüğü 'sömürge' toplantısına damga vurdu

Paris’te düzenlenen toplantıda Fransız sömürgesi Yeni Kaledonya’nın geleceği masaya yatırıldı. Toplantıya FLNKS katılmadı. Macron ise güneş gözlükleriyle dikkat çekti.

Fransa’nın başkenti Paris, bu hafta Fransız sömürgesindeki Yeni Kaledonya’nın gelecekteki kurumsal statüsünü belirlemeye yönelik önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un liderliğinde gerçekleşen görüşmeye, Ada’nın bağımsızlığını savunan Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) temsilcileri katılmadı. Bu eksiklik, toplantının diplomatik hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

"GÖZLÜKLER İÇİN KUSURA BAKMAYIN"

NTV'de yer alan habere göre toplantının açılışında Macron’un güneş gözlükleriyle salona girişi, basın mensupları ve katılımcılar tarafından merakla izlendi. Cumhurbaşkanı, bu durumla ilgili yaptığı açıklamada, "Küçük bir sorunla alakalı olan bu gözlükler için kusura bakmayın ancak bir müddet takmam gerekecek. Bana böyle katlanacaksınız" dedi.

Yeni Kaledonya’dan gelen katılımcılara teşekkürlerini ileten Macron, "Bugün buraya gelerek risk alıyorsunuz ve gelecek cesaretli olanlara aittir. Ortaklardan birinin davetimize icabet etmemesinden üzüntü duyuyorum ancak herkesin görüşüne saygı duyuyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, Temmuz 2025’te Fransa’da yapılan çalışmalar sonucunda Bougival Anlaşması’na varıldığını hatırlatarak, "O zaman da söylediğim gibi bu tarihi bir anlaşma ve katkı sağlayan tüm aktörlere teşekkür etmiştim ve tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Macron, Yeni Kaledonya Kongresi’nin Bougival Anlaşması’nın Ada halkına sorulmasına ilişkin teklifine olumlu görüş bildirdiğini ancak çok sayıda çekimser oy nedeniyle teklifin şimdilik askıya alındığını hatırlattı. Paris’teki toplantıda Bougival Anlaşması’ndan yola çıkılmasını isteyen Cumhurbaşkanı, "Devlet bugün Yeni Kaledonya’daki kurumların istikrarlaştırılması konusunda ilerleme kaydetmek istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı, saygı çerçevesinde bir diyalog yürütme niyetini vurgulayarak, Bougival Anlaşması hakkında, "12 Temmuz anlaşması tabi ki referans belgedir. Yeni Kaledonya’ya ilişkin büyük bir umut doğmasına neden oldu. Bu inkar edilemez ve bu, birçok olumlu unsuru barındıran cesur bir belge" yorumunu yaptı.

Anlaşmanın bazı noktalarının netleştirilmesi gerektiğini belirten Macron, Yeni Kaledonya’nın kurumsal geleceğinin önümüzdeki haftalarda Fransız Parlamentosu’nda şekilleneceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, Ada’nın statüsü konusunda uzun süredir süren belirsizlikten çıkmak ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için bir anlaşmaya varılması gerektiğine vurgu yapıldı.

BAĞIMSIZLIK İSTEYENLER BASTIRILMIŞTI

Yeni Kaledonya’da bağımsızlık yanlıları 2024’te, Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı protesto başlatmıştı. Paris yönetimi, 13 Mayıs’ta başlayan gösterileri güç kullanarak bastırmış, operasyonlarda 10’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ardından bağımsızlık yanlılarıyla müzakereler başlamış ve 12 Temmuz 2025’te Bougival Anlaşması imzalanmıştı. Ancak Yeni Kaledonyalı bağımsızlık yanlıları, anlaşmanın yerli halkın taleplerini yansıtmadığını savunmuştu.

