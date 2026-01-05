Macron'un eşinin 'erkek' olduğunu iddia edenlere hapis cezası

Macron'un eşinin 'erkek' olduğunu iddia edenlere hapis cezası
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigittte Macron'un 'erkek' olduğunu iddia eden 10 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron'un eşi Brigitte Macron ile ilgili tartışmalar Fransa gündemindeki yerini koruyor.

Sosyal medya üzerinden Fransız First Lady'nin aslında erkek olduğunu öne süren 10 kişi hakkında Paris Mahkemesi, sekiz aya kadar hapis cezası hapis cezası verdi.

Brigitte ve eşi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uzun süredir bu tür ithamlarla karşı karşıya; söz konusu iddialar arasında Brigitte Macron'un Jean-Michel Trogneux (Ağabeyinin ismi) adıyla doğduğu da vardı.

FRANSIZ FIRST LADY'Yİ 'PEDOFİLİ' İLE SUÇLADILAR

72 yaşındaki Brigitte Macron hakkındaki iddiaları öne sürenlerin başında gelen sağcı influencer ve podcast yayıncısı Candace Owens, eşi Emmanuel Macron ile arasında 24 yaş farkı olan Brigitte Macron'u 'pedofili' olmakla da suçlamıştı.

macr.jpg

10 KİŞİ HAKKINDA HAPİS CEZASI

France Info'nun haberine göre; 2 kadın 8 erkeğin aralarında bulunduğu toplamda 10 kişi hakkında 'siber zorbalık' suçlamasıyla Paris Mahkemesi sekiz aya kadar hapis cezası verdi.

Mahkeme öncesi Fransız yayın organı TF1'e konuşan Brigitte Macron, siber zorbalara karşı mücadelesini savundu ve bunun başkalarına örnek olmasını umdu. Kendisine yönelik çevrimiçi saldırıların sonsuz olduğunu ve "vergi siteme girip kimliğimi değiştiren insanları" içerdiğini söyledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

