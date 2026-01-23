Macaristan Başbakanı Orban: Zelenski Davos'ta haddini aştı

Ukrayna Lideri Volodmiri Zelenski'nin Davos'taki konuşmasına Macaristan Başbakanı Viktor Orban tepki gösterdi. Zelenski'nin sınırı aştığını belirten Orban'a yanıt Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan geldi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Lideri Volodmir Zelenski'nin İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşma ile 'sınır aştığını' söyledi.

"ZELENSKİ SINIRI AŞTI"

Macaristan'da seçimler yaklaşırken Zelenski'nin kendisini ve hükümetini hedef almasına dikkat çeken Orban, "Ancak şaşırtıcı olan şu ki; konuşmasında diğer her Avrupalı lideri de eleştirdi. Ukrayna’ya gönderilen desteğin yetersiz olduğunu, silahların yetersiz olduğunu ve Avrupa’nın kararlılığının yetersiz olduğunu söylüyor" dedi.

ORBAN'DAN BRÜKSEL'İN TALEPLERİNE RET YANITI

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre Orban, Brüksel’in bu taleplere hızlı yanıt verdiğini ve Ukrayna için 800 milyar dolar bütçe ile 2027’ye kadar hızlandırılmış Avrupa Birliği (AB) üyeliği ve ve 2040’a kadar sürekli destek olmak üzere tüm taleplerinin kabul edildiğini aktardı.

Macar Lider Orban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın devamında şunlara yer verdi:

  • "Brüksel’den yanıt almak için çok uzun süre beklememize gerek kalmadı. Dün gece Ursula von der Leyen Ukrayna’nın kalkınması için bir yol haritası sundu. Bu haritada Brükselliler, her Ukrayna talebini kabul ettiler. Ukrayna için 800 milyar dolar, 2027 yılına kadar hızlandırılmış AB üyeliği ve 2040 yılına kadar devam edecek ilave destekler."

Başbakan Orban, bu durum karşısında Macaristan olarak ulusal bir imza kampanyası başlatarak Brüksel’e net bir mesaj göndereceklerini bildirdi ve "Biz ödemeyeceğiz" ifadesini kullandı.

UKRAYNA'DAN ORBAN'A YANIT

Orban'ın ifadelerine ise yanıt Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'dan geldi.

Ukraynalı bakan Orban'a sosyal medya hesabından şöyle yanıt verdi:

  • "Bu plan başarısızlığa mahkûm, Sayın Başbakan. Moskova'daki efendiniz, siz ona tüm organlarınızı bağışlamaya hazır olsanız bile 100 yıl daha dayanamayacak. Ukrayna'nın AB'ye katıldığı gün, yalanlarınızı gelecek 100 yıl boyunca hatırlamak için bu manşeti Ukrayna Parlamentosu duvarına asacağız."
Rusya ateşkes şartını açıkladı: Ukrayna o bölgeyi terk etmeliRusya ateşkes şartını açıkladı: Ukrayna o bölgeyi terk etmeli

ZELENSKİ'NİN DAVOS SÖZLERİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Davos’ta yaptığı konuşmada Avrupalı liderleri ABD Başkanı Donald Trump’tan liderlik beklemekle ve “Grönland modunda” olmakla suçladı. Zelenski; Ukrayna ve diğer jeopolitik krizlerde Avrupalı liderlerin kendi başlarına harekete geçmek yerine beklemeyi tercih ettiğini savundu.

Ukrayna liderinin, Kiev’in önde gelen müttefiklerinden bazılarını da hedef alan silah çağrısı, İsviçre Alpleri’ndeki Dünya Ekonomik Forumu’nda diplomatik gerilim yarattı.

Zelenski konuşmasında Kremlin’e yönelik baskının artırılmasını talep ederek; Trump’ın elçisi Steve Witkoff’un Moskova’ya giderek Vladimir Putin’le barış görüşmelerini ilerletmeye çalıştığı bir dönemde Avrupa’nın pasif kaldığını söyledi.

Zelenski konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

  • "Daha geçen yıl burada, Davos’ta konuşmamı şu sözlerle bitirmiştim: Avrupa kendini nasıl savunacağını bilmeli. Bir yıl geçti ve hiçbir şey değişmedi. Avrupa hâlâ Grönland modunda. Belki bir yerlerde biri bir şey yapar diye bekliyor."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

