Maaşını alamayan futbolcu İspanya'ya kadar yüzdü

Fas Botala 2 Ligi takımı Mağrib Atletic Tetvan’da oynayan 19 yaşındaki Muhammed Zeytuni, kulübünde maaş alamaması ve sözleşmesinin sona ermesi üzerine kendini dışlanmış hissederek Fineydak sahilinden uzun bir yürüyüşün ardından yoğun sis ve dalgalara rağmen yaklaşık yarım saat yüzerek İspanya'nın Sebte kıyılarına ulaştı.

Fas Botala 2. Ligi takımı Mağrib Atletic Tetvan takımında oynayan 19 yaşındaki Muhammed Zeytuni, fark edilme ihtimalini azaltmak için Fineydak sahilinde uzun bir mesafe yürüdükten sonra yoğun sis ve denizin dalgalanmasını fırsat bilerek yaklaşık yarım saat yüzüp Sebte kıyılarına vardı.

Genç futbolcu, buradaki Göçmenler İçin Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi.

"KENDİMİ DIŞLANMIŞ HİSSETTİM"

Sebte'deki yerel basına konuşan Zeytuni, kulübünde uzun süredir maaşını alamadığını, sözleşmesinin sona ermesinin ardından herhangi bir destek görmediğini söyledi. Kendini “dışlanmış” hissettiğini dile getiren genç oyuncu, daha iyi bir futbol geleceği için risk almak zorunda olduğunu belirtti.

FAS'IN YÜKSELEN YILDIZI

Fas'ın yükselen yeteneklerinden biri olarak gösterilen Zeytuni, daha önce Tetvan ekibiyle 18 yaş altı Fas Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Zeytuni'nin oyun tarzı ve savunmadaki rolü Arsenal'in Fransız stoperi William Saliba'ya benzetiliyor. Uzun boyu ve fiziksel gücü ile dikkat çeken Zeytuni hem stoper hem de ön libero mevkilerinde oynayabiliyor.

AVRUPA'DA FUTBOL HAYALİ SÜRÜYOR

Zeytuni, Sebte'deki barınma merkezinde bireysel antrenmanlarını sürdürürken, Avrupa ya da yerel kulüplerden gelecek fırsatlarla futbol hayatına devam etmeyi umuyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

