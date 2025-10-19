Louvre Müzesi’nde güpegündüz soygun! Napolyon’un paha biçilmez mücevherlerini çaldılar

Louvre Müzesi’nde güpegündüz soygun! Napolyon’un paha biçilmez mücevherlerini çaldılar
Yayınlanma:
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi’nde bir hırsızlık olayı yaşandı. Müzeye giren hırsızların değerli mücevherleri çalarak kaçtığı bildirildi.

Fransa’nın başkenti Paris'te bulunan, eşsiz eserlerin bulunduğu dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde bir hırsızlık olayı meydana geldi. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, bu sabah saatlerinde, müzede yaşanan hırsızlık olayını duyururken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah Louvre Müzesi’nin açılışı sırasında bir soygun meydana geldi. Yaralanan olmadı. Şu anda müze personeli ve polisle birlikte olay yerindeyim, incelemeler sürüyor” açıklamasında bulundu.

louvre-muzesi.jpg

NAPOLYON’UN MÜCEVHERLERİNİ ÇALDILAR!

Fransız Le Parisien gazetesinin, polis soruşturmasının ön bulgularına dayandırdığı haberine göre, kapüşonlu hırsızlar, inşaat çalışmalarının olduğu Seine Nehri tarafındaki cepheden müzeye girdi. İki saldırgan, pencereleri kırarak Fransız kraliyet mücevherlerinin bir bölümünün sergilendiği Galerie d’Apollon (Apollo Galerisi)’ne girdi.

Hırsızlar, Napolyon ve İmparatoriçe’ye ait koleksiyondan dokuz mücevheri çalarak müzeden kaçtı. Çalınan eserler arasında bir kolye, bir broş ve bir taç olduğu bildirildi.

paristeki-louvre-muzesinde-soygun-970881-288292.jpg

“FAİLLERİ BULMAK İÇİN TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK”

Hırsızlık olayına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise, Louvre Müzesi’nde yaralanan kimse olmadığını doğruladı. Nunez, yaptığı açıklamada “Her şeyi önlemek mümkün değil. Failleri en kısa sürede bulmak için tüm imkanları seferber ettik ve umutluyum” ifadelerini kullandı.

"Mona Lisa" tablosunun arkasında ne olduğuna inanamayacaksınız!"Mona Lisa" tablosunun arkasında ne olduğuna inanamayacaksınız!

BİR GÜN BOYUNCA KAPALI KALACAK!

Müze yönetimi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada ise, müzenin ‘olağanüstü nedenlerle’ gün boyunca kapalı kalacağı ifade edildi.

Kaynak:DHA

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Dünya
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan açıklama geldi
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan açıklama geldi
Suriye: Rusya ile bütün anlaşmalar askıda
Suriye: Rusya ile bütün anlaşmalar askıda