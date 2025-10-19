Louvre Müzesi’nde güpegündüz soygun! Napolyon’un paha biçilmez mücevherlerini çaldılar

Fransa’nın başkenti Paris'te bulunan, eşsiz eserlerin bulunduğu dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde bir hırsızlık olayı meydana geldi. Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, bu sabah saatlerinde, müzede yaşanan hırsızlık olayını duyururken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah Louvre Müzesi’nin açılışı sırasında bir soygun meydana geldi. Yaralanan olmadı. Şu anda müze personeli ve polisle birlikte olay yerindeyim, incelemeler sürüyor” açıklamasında bulundu.

NAPOLYON’UN MÜCEVHERLERİNİ ÇALDILAR!

Fransız Le Parisien gazetesinin, polis soruşturmasının ön bulgularına dayandırdığı haberine göre, kapüşonlu hırsızlar, inşaat çalışmalarının olduğu Seine Nehri tarafındaki cepheden müzeye girdi. İki saldırgan, pencereleri kırarak Fransız kraliyet mücevherlerinin bir bölümünün sergilendiği Galerie d’Apollon (Apollo Galerisi)’ne girdi.

Hırsızlar, Napolyon ve İmparatoriçe’ye ait koleksiyondan dokuz mücevheri çalarak müzeden kaçtı. Çalınan eserler arasında bir kolye, bir broş ve bir taç olduğu bildirildi.

“FAİLLERİ BULMAK İÇİN TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK”

Hırsızlık olayına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise, Louvre Müzesi’nde yaralanan kimse olmadığını doğruladı. Nunez, yaptığı açıklamada “Her şeyi önlemek mümkün değil. Failleri en kısa sürede bulmak için tüm imkanları seferber ettik ve umutluyum” ifadelerini kullandı.

BİR GÜN BOYUNCA KAPALI KALACAK!

Müze yönetimi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada ise, müzenin ‘olağanüstü nedenlerle’ gün boyunca kapalı kalacağı ifade edildi.