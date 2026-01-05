Kuzey Kore'den dünyaya yeni gözdağı

Dünyanın nükleer güç denilince akla gelen ilk ülkelerden olan Kuzey Kore, dün hem en büyük rakibi ABD'ye hem de tüm dünyaya yeni bir gözdağı verdi.

Başkent Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da katıldığ tatbikat ile füze fırlatma tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatın, Kuzey Kore ordusuna bağlı "büyük ateş gücü saldırı grubundan" alt birliğin, "ülkenin savaş caydırıcılığını ve silah sistemlerinin hazırlık seviyesini test etmek amacıyla" yapıldığı ifade edildi.

HEDEFLERİ 1000 KİLOMETRE UZAKLIKTAN VURDU

Hipersonik füzenin, Pyongyang'dan kuzeydoğu yönüne fırlatıldığı ve Japon Denizi'ndeki hedefleri 1000 kilometre uzaklıktan vurduğu ifade edildi.

Tatbikatta konuşan Kim, “Nükleer kuvvetlerimizi fiilen savaş için hazır hale getirme konusunda son dönemde önemli başarılar elde edildi” diye konuştu.