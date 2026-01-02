Kuzey Kore lideri kendisinden sonrası için kızını düşünüyormuş

Kuzey Kore lideri kendisinden sonrası için kızını düşünüyormuş
Yayınlanma:
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün yeni yıl münasabetiyle ülkenin kurucusu Kim Il-sung'un ve diğer aile üyelerinin anıt mezarını ziyaret etti. Jong-un'un ziyarete yanında kızıyla gitmesi, varisi olarak kızını gördüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Dünyanın dışarıya en kapalı ülkesi olarak gösterilen Kuzey Kore'de, ülke lideri Kim Jong-un’un yeni yıl dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaret infial yarattı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberine göre Kim Jong-un, yeni yıl münasabetiyle ülkenin kurucusu Kim Il-sung’un ve aile üyelerinin anıt mezarının bulunduğu Kumsusan Güneş Sarayı’nı ziyaret etti.

Ziyarete üst düzey hükümet yetkilileri de katılırken, yayımlanan görüntülerde Kim Jong-un’un kızı Kim Ju-ae’nin, babasıyla birlikte ön safta ve tam ortada yer alması dikkatlerden kaçmadı.

kuzey-kore-kim.jpg

“SİYASİ OLARAK PLANLANMIŞ BİR MESAJ”

Associated Press’e konuşan Güney Koreli uzmanlar, Kumsusan Güneş Sarayı’nı “Kuzey Kore rejiminin meşruiyetinin simgesi” olarak tanımlarken, bu ziyaretin siyasi açıdan planlanmış bir hamle olduğunu savundu.

Güney Kore’nin Yonhap haber ajansına konuşan uzmanlar ise, 2013 doğumlu olduğu tahmin edilen Ju-ae’nin bu ziyaretle birlikte “potansiyel varis” olarak kamuoyuna sunulmasının amaçlandığını ileri sürdü.

Kuzey Kore gibi oluyoruz!..Kuzey Kore gibi oluyoruz!..

GÖZLER PARTİ KONGRESİNE ÇEVRİLDİ

Uzmanlar, Kore İşçi Partisi’nin bu yılın başlarında yapılması beklenen ve ülkenin 5 yıllık kalkınma planının belirleneceği 9’uncu Parti Kongresi’nde, Kim Ju-ae’nin rejim içindeki statüsünün daha net biçimde ortaya konulabileceğini değerlendiriyor.

Kuzey Kore ABD’yi vurabilen füzesini tanıttıKuzey Kore ABD’yi vurabilen füzesini tanıttı

İSTİHABARAT JU-AE’Yİ İÇİN “EN MUHTEMEL HALEF” DEMİŞTİ

Kim Ju-ae, 2022 yılında devlet medyasında ilk kez görüntülenmesinden bu yana, askeri geçit törenleri, balistik füze denemeleri ve önemli devlet etkinliklerinde babası Kim Jong-un’un yanında yer almasıyla öne çıkıyor.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) de Ocak 2024’te yayımladığı değerlendirmede, Kim Ju-ae’yi Kuzey Kore’nin “en muhtemel halefi” olarak nitelendirmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
Dünya
Trump elindeki morlukların nedenini açıkladı: Aşırı dozdan damarlarını patlatmış
Trump elindeki morlukların nedenini açıkladı: Aşırı dozdan damarlarını patlatmış
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
Son dakika | Trump'tan İran'a müdahale sinyali
Son dakika | Trump'tan İran'a müdahale sinyali