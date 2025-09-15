Kuzey Kore’de bu kelimeleri kullanmak artık yasak!

Kuzey Kore diktatörü Kim Jong-un, "hamburger" kelimesini çok Batılı olduğu için yasakladı. İzole edilmiş Uzak Doğu ülkesinin lideri, "kara listeye" birkaç kelime daha ekledi.

Yeni sahil beldesi Wonsan'daki tur rehberlerine, yabancı ziyaretçilerle konuşurken Batı ülkelerinde ve komşu Güney Kore'de popüler olan bazı kelimeleri kullanmaktan kaçınmaları tavsiye edildi. Daily NK haber sitesine göre, rehberlere "turistlerle nasıl çalışılacağı ve turistlerin nasıl eğlendirileceği konusunda ayrıntılı talimatlar" verildi; bazı slogan ve ifadeleri ezberlemeleri gerekiyor.

Amaç, turizm profesyonellerine Kuzey Korece kelime dağarcığını bilinçli bir şekilde kullanmayı, Güney Korece ifadelerden ve yabancı sözcüklerden kaçınmayı öğretmektir.

Sıkı bir devlet eğitim programına kayıtlı tur rehberlerine, hamburger için "dajin-gogi gyobang" ( çift kıyma köftesi ), dondurma içinse "esukimo" demeleri talimatı veriliyor.

Bu arada karaoke makinelerine "ekran eşlik makineleri" denmesi gerekir.

KUZEY KORE'DE BASKI

Kim Jong-un, "hamburger", "dondurma" ve "karaoke" kelimelerini yasakladı…

BM'nin yeni raporuna göre, Kuzey Kore'deki baskılar son on yılda önemli ölçüde kötüleşti. Devlet, yabancı medyaya erişmeye çalışan vatandaşları giderek daha fazla cezalandırıyor, hatta kamuya açık infazlar bile yapıyor.

Hükümet, 2015 yılından bu yana "düşman" ülkelerden bilgiye erişimi ve bu bilgileri paylaşmayı, ayrıca sosyalist ideoloji ve kültüre uymayan "dilsel ifadelerin" kullanımını suç sayan yasalar çıkardı.

Son 10 yılda çıkarılan yeni yasalara göre, yabancı film izlemek, yabancı müzik dinlemek veya yurt dışından dizi paylaşmak, ölüme kadar varan ağır cezalara yol açabiliyor.

BM raporunda, yabancı bilgilere yönelik baskının 2018'den bu yana yoğunlaştığı ve 2020'den bu yana daha da sertleştiği, bunun sonucunda da birçok kamu infazının gerçekleştiği belirtildi. Evlerde "anti-sosyalist" materyal aramak için giderek daha fazla hükümet görev gücü görevlendiriliyordu.

Covid-19 salgını ve ilgili kısıtlamalar sırasında, bazı Kuzey Koreliler yasaklı medyayı kullandıkları için ceza almaktan kaçınmak için yetkililere rüşvet verebildiklerini keşfettiler. Salgından önce ayrılanlar, yabancı medya okudukları için tutuklananların "devrimci" eğitimden sonra serbest bırakıldığını bildirdi. Raporda, genel amacın "halka korku aşılamak" olduğu belirtiliyor. Ancak BM, risklere rağmen halkın yasaklı bilgileri tüketmeye devam ettiğini belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

