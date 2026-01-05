Küba'da Venezuela için iki gün yas ilan edildi

ABD, 2 Ocak günü sabah karşı düzenlediği askeri operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i başkent Caracas'ta gözaltına alarak New York'a getirdi.

Operasyondan saatler sonra kameralar karşısına çıkan ABD Başkanı Donald Trump, saldırı emrini kendisinin verdiğini ve Venezuela'da yeni yönetim kurulana kadar ülkeyi ABD'nin yöneteceğini duyurdu.

ABD basını, operasyon sırasında 32 Venezuelalı asker ve sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Maduro'nun nerede tutulacağı belli oldu

KÜBA'DA 2 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Küba basını, Kübalı asker ve polislerin, ABD'nin müdahalede bulunduğu akşam Venezuela hükümetinin talebi doğrultusunda yürütülen bir görev kapsamında Venezuela'da olduğunu açıkladı.

Venezuela'dan ABD'ye iş birliği çağrısı

Açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında yaşamını yitirenler için Küba hükümetinin iki gün yas ilan ettiği duyuruldu.