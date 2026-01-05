Venezuela'dan ABD'ye iş birliği çağrısı

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 3 Ocak günü ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gözaltına alınarak New York'a getirildi.

New York’taki yüksek güvenlikli Metropolitan Detention Center'da tutulan Maduro'nun yerine, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirildi.

RODRİGUEZ'DEN ABD'YE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından ABD'ye ilişkin bir açıklama yayımladı. Rodriguez, paylaşımında dış tehditlerden arındırılmış, karşılıklı saygı ve uluslararası iş birliğine dayalı bir ortamda yaşamayı istediklerini ifade etti.

Venezuela ile bölgedeki diğer ülkeler arasında dengeli ve saygılı ilişkiler kurulmasına öncelik verdiklerini söyleyen Rodriguez, ABD hükümetini iş birliğine davet etti.

Rodriguez, “Başkan Donald Trump, halklarımız ve bölgemiz savaş değil, barış ve diyalogu hak ediyor” ifadelerine yer verdi.