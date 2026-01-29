Kristin Fırtınası nedeniyle Portekiz’de 5 kişi hayatını kaybetti

Kristin Fırtınası nedeniyle Portekiz’de 5 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Atlas Okyanusu üzerinden gelerek İspanya ve Portekiz'i etkisi altına alan şiddetli Kristin Fırtınası, İber Yarımadası’nda hayatı felç etti. Saatteki hızı 150 kilometreyi aşan rüzgarlar ve şiddetli yağışlar, özellikle Portekiz’de ölümcül sonuçlar doğururken İspanya’da da geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmasına neden oldu.

Portekiz Sivil Koruma yetkilileri, fırtınanın en ağır bilançosunun Leiria ve Lizbon çevresinde yaşandığını duyurdu. Leiria bölgesinde 4, Vila Franca de Xira’da ise 1 kişi fırtına kaynaklı olaylar nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelinde Salı gününden bu yana 3 bin 300'den fazla acil durum ihbarı alınırken, altyapıdaki ağır hasar nedeniyle yaklaşık 530 bin abonenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

HAVAALANINDA HANGARLAR YIKILDI, UÇAKLAR HASAR GÖRDÜ

Şiddetli rüzgarlar sadece yerleşim alanlarını değil, ulaşım altyapısını da vurdu. Coimbra kentinde bulunan Bissaya Barreto Havaalanı’nda fırtınanın şiddetiyle uçak hangarları yıkıldı. Hangarların içinde bulunan çok sayıda uçağın kullanılamaz hale geldiği ve havaalanındaki toplam maddi zararın 1 milyon avroyu aştığı açıklandı.

Bakanlıktan çok sayıda il için fırtına uyarısı!Bakanlıktan çok sayıda il için fırtına uyarısı!

İSPANYA’NIN GÜNEYİNDE EĞİTİME FIRTINA ENGELİ

Kristin Fırtınası İspanya’da da kırmızı alarm verilmesine neden oldu. Özellikle Endülüs bölgesinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle Almeria, Cadiz ve Malaga eyaletlerine bağlı 77 belediyede tüm okullar tatil edildi. İspanyol yetkililer, halka zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve kıyı şeritlerinden uzak durmaları yönünde sıkı uyarılarda bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Dünya
Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail’den skandal talep: İnsani yardımlar azaltılsın
Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail’den skandal talep: İnsani yardımlar azaltılsın
Uluslararası raporda çarpıcı iddia: Rusya iş vaadiyle getirdiği göçmenleri zorla savaşa sürüyor
Uluslararası raporda çarpıcı iddia: Rusya iş vaadiyle getirdiği göçmenleri zorla savaşa sürüyor