Kristin Fırtınası nedeniyle Portekiz’de 5 kişi hayatını kaybetti

Portekiz Sivil Koruma yetkilileri, fırtınanın en ağır bilançosunun Leiria ve Lizbon çevresinde yaşandığını duyurdu. Leiria bölgesinde 4, Vila Franca de Xira’da ise 1 kişi fırtına kaynaklı olaylar nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelinde Salı gününden bu yana 3 bin 300'den fazla acil durum ihbarı alınırken, altyapıdaki ağır hasar nedeniyle yaklaşık 530 bin abonenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

HAVAALANINDA HANGARLAR YIKILDI, UÇAKLAR HASAR GÖRDÜ

Şiddetli rüzgarlar sadece yerleşim alanlarını değil, ulaşım altyapısını da vurdu. Coimbra kentinde bulunan Bissaya Barreto Havaalanı’nda fırtınanın şiddetiyle uçak hangarları yıkıldı. Hangarların içinde bulunan çok sayıda uçağın kullanılamaz hale geldiği ve havaalanındaki toplam maddi zararın 1 milyon avroyu aştığı açıklandı.

İSPANYA’NIN GÜNEYİNDE EĞİTİME FIRTINA ENGELİ

Kristin Fırtınası İspanya’da da kırmızı alarm verilmesine neden oldu. Özellikle Endülüs bölgesinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle Almeria, Cadiz ve Malaga eyaletlerine bağlı 77 belediyede tüm okullar tatil edildi. İspanyol yetkililer, halka zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve kıyı şeritlerinden uzak durmaları yönünde sıkı uyarılarda bulundu.