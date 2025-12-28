Kremlin’den kritik açıklama: Rus ordusu 2 şehri ele geçirdi

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortak Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret ettiğini açıklarken Rus ordusunun 2 şehri ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Merkez Askeri Grubu Komutanı Valeriy Solodçuk ve Doğu Askeri Grubu Komutanı Andrey Ivanayev'in, Putin'e Ukrayna'da cephedeki durum hakkında bilgi verdiği bildirilirken açıklamanın devamında, “Putin, Donetsk Halk Cumhuriyetinin Dimitrov, Zaporijya bölgesinde de Gulyaypole kentlerinin kurtarıldığı konusunda bilgilendirildi” ifadelerine yer verildi.

RUSYA 2 ŞEHRİ ELE GEÇİRDİ!

Putin, askeri yetkililer ile yaptığı toplantıda Rus askerlere minnettar olduğunu ifade ederek “Dimitrov'un ele geçirilmesi, Donetsk Halk Cumhuriyetinin tamamıyla kurtarılmasına yönelik ciddi adım. Gulyaypole ise Zaporijya bölgesinin ikinci büyük şehridir. Bu kentin kurtarılması, Zaporijya'da birliklerimizin ilerleyişi için imkan sağlıyor” sözlerini sarf etti.

Kiev yönetiminin çatışmayı barışçıl şekilde çözmek için acele etmediğini söyleyen Putin, "Eğer Kiev yönetimi meseleyi barışçıl yollarla çözmeye yanaşmazsa, karşı karşıya olduğumuz tüm sorunları silah kullanarak özel askeri operasyonla çözeceğiz" ifadelerini kullandı.