Zelenski açıkladı! Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı

Zelenski açıkladı! Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı
Yayınlanma:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçtiğimiz geceden itibaren Rus ordusu tarafından, ülkesine yönelik 30'un üzerinde füze ve 650'den fazla insansız hava aracının kullanıldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin geçtiğimiz geceden itibaren yoğun Rus hava saldırısı altında olduğunu duyurdu. Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji ve sivil altyapılarını hedef aldığını, şimdiye kadar 30'dan fazla füze ile 650'nin üzerinde insansız hava aracının (İHA) fırlatıldığını ifade etti.

Zelenski: Rusya'ya baskı saldırıları sonlandırırZelenski: Rusya'ya baskı saldırıları sonlandırır

“4 YAŞINDA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ”

Arama kurtarma ekiplerinin saldırı yapılan alanlarda çalışmalarını devam ettirdiğini belirten Zelenski, “Kiev bölgesinde bir kadın, Rus İHA saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Khmelnytskyi bölgesinde bir kişinin öldüğü bildirildi. Zhytomyr bölgesinde Rus İHA'sının bir binaya isabet etmesi sonucu dört yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

zelenski.webp

“PUTİN SAVAŞI DURDURMAK İSTEMİYOR”

13 bölgeye hava saldırısı gerçekleştiğini açıklayan Zelenski, İHA ve füzelerin önemli bir kısmının düşürüldüğünü belirtti. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı durdurmak istemediğini de söyledi.


Kaynak:DHA

Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Uzman jandarmaların hakları ne zaman teslim edilecek?
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Dünya
Aktivist Greta Thunberg gözaltına alındı
Aktivist Greta Thunberg gözaltına alındı
İsrail, Yunanistan ve GKRY üçlü zirvede bir araya geldi! 'Tarihsel hakimiyet' mesajı!
İsrail, Yunanistan ve GKRY üçlü zirvede bir araya geldi! 'Tarihsel hakimiyet' mesajı!