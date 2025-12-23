Zelenski açıkladı! Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin geçtiğimiz geceden itibaren yoğun Rus hava saldırısı altında olduğunu duyurdu. Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji ve sivil altyapılarını hedef aldığını, şimdiye kadar 30'dan fazla füze ile 650'nin üzerinde insansız hava aracının (İHA) fırlatıldığını ifade etti.

Zelenski: Rusya'ya baskı saldırıları sonlandırır

“4 YAŞINDA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ”

Arama kurtarma ekiplerinin saldırı yapılan alanlarda çalışmalarını devam ettirdiğini belirten Zelenski, “Kiev bölgesinde bir kadın, Rus İHA saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Khmelnytskyi bölgesinde bir kişinin öldüğü bildirildi. Zhytomyr bölgesinde Rus İHA'sının bir binaya isabet etmesi sonucu dört yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“PUTİN SAVAŞI DURDURMAK İSTEMİYOR”

13 bölgeye hava saldırısı gerçekleştiğini açıklayan Zelenski, İHA ve füzelerin önemli bir kısmının düşürüldüğünü belirtti. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı durdurmak istemediğini de söyledi.



