Zelenski: Rusya'ya baskı saldırıları sonlandırır

Yayınlanma:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırıların sona ermesi için Rusya’ya uluslararası baskının artırılması gerektiğini söyledi. AB’nin Ukrayna’ya 2 yıl için 90 milyar avroluk destek kararını “yılın en önemli sonucu” olarak değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajla değerlendirdi. Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırıların sona ermesi için Rusya’ya baskı uygulanmasının şart olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği’nin (AB), ortak borçlanma yoluyla Ukrayna’ya 2 yıl boyunca toplam 90 milyar avro destek sağlama kararına değinen Zelenskiy, kararın 19 Aralık’ta alındığını hatırlatarak, “Bu, aralık ayının kilit bir sonucu ve birçok açıdan tüm yılın en önemli sonucu” dedi.

Söz konusu desteğin önümüzdeki iki yıl boyunca her yıl 45’er milyar avro şeklinde aktarılacağını belirten Zelenskiy, “Rusya, bu savaşın bedelini ödemeli” ifadesini kullandı.

Savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin ABD’de sürdüğünü aktaran Zelenskiy, bugün Florida’da yeni bir toplantı yapılacağını söyledi. Görüşmelerde güvenlik garantileri, olası çözüm yolları ve takvim konularının ele alındığını kaydeden Zelenskiy, ABD’de bulunan Ukrayna heyetinin görüşmelerin sonuçları hakkında kendisini bilgilendireceğini belirtti.

Rus ordusunun son dönemde Odessa bölgesine yönelik hava saldırılarını artırdığına dikkat çeken Zelenskiy, bu saldırılarla Ukrayna’nın deniz lojistiğine erişiminin engellenmek istendiğini savundu.

Zelenskiy, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, “Dünya bu konuda sessiz kalmamalı. Herkes görmeli. Rusya’ya baskı uygulanmadan saldırılar gerçekten sona ermez” dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

