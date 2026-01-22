Komşu’da sel felaketi: 2 ölü

Komşu’da sel felaketi: 2 ölü
Yayınlanma:
Yunanistan'da etkili olan şiddetli hava koşulları nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti, başkent Atina'da eğitime ara verildi ve bir dizi önlem alındı.

Yunanistan'da etkisini gösteren şiddetli hava koşulları can kaybına ve önemli aksamalara yol açtı. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, olumsuz hava şartları nedeniyle iki ayrı olayda iki kişi yaşamını yitirdi.

İKİ AYRI OLAYDA CAN KAYBI

Başkent Atina'nın Glifada bölgesinde sele kapılarak sürüklenen bir araç, bir yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başka bir aracın altına giren kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir diğer ölüm haberi ise Mora Yarımadası'ndaki Paralio Astros Limanı'ndan geldi. Tekneleri kontrol ederken dalgalar nedeniyle denize düşen bir liman görevlisi boğularak can verdi.

Vietnam'da sel felaketi: Ölü sayısı 40'ı aştıVietnam'da sel felaketi: Ölü sayısı 40'ı aştı

MEMURLARA TATİL OLDU

Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde beklenen kötü hava nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün uzaktan eğitime geçti. İçişleri Bakanlığı, hava koşulları yüzünden işine gidemeyecek memurların mazeretli sayılacağını duyurdu. Özel sektörde ise açık alan çalışmaları yasaklanırken, mümkün olan yerlerde uzaktan çalışma yapılması istendi.

Kurtarma helikopteri düştü! Sri Lanka’daki sel felaketinde ölü sayısı 334’e çıktıKurtarma helikopteri düştü! Sri Lanka’daki sel felaketinde ölü sayısı 334’e çıktı

YAĞIŞLAR SÜRECEK

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, bölgedekilere acil durum mesajları göndererek vatandaşları öğleden sonraki beklenen kötü hava koşullarına karşı uyardı ve mecbur olmadıkça dışarı çıkmamalarını talep etti. Yunanistan Meteoroloji Dairesi, başkentteki yağışların devam edeceği tahmininde bulundu.

Kaynak:AA

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Dünya
Birçok ülke lideri orada! Davos'ta acil tahliye
Birçok ülke lideri orada! Davos'ta acil tahliye
Putin Grönland’ın fiyatını açıkladı
Putin Grönland’ın fiyatını açıkladı