Komşu’da sel felaketi: 2 ölü

Yunanistan'da etkisini gösteren şiddetli hava koşulları can kaybına ve önemli aksamalara yol açtı. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, olumsuz hava şartları nedeniyle iki ayrı olayda iki kişi yaşamını yitirdi.

İKİ AYRI OLAYDA CAN KAYBI

Başkent Atina'nın Glifada bölgesinde sele kapılarak sürüklenen bir araç, bir yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başka bir aracın altına giren kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir diğer ölüm haberi ise Mora Yarımadası'ndaki Paralio Astros Limanı'ndan geldi. Tekneleri kontrol ederken dalgalar nedeniyle denize düşen bir liman görevlisi boğularak can verdi.

MEMURLARA TATİL OLDU

Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde beklenen kötü hava nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün uzaktan eğitime geçti. İçişleri Bakanlığı, hava koşulları yüzünden işine gidemeyecek memurların mazeretli sayılacağını duyurdu. Özel sektörde ise açık alan çalışmaları yasaklanırken, mümkün olan yerlerde uzaktan çalışma yapılması istendi.

YAĞIŞLAR SÜRECEK

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, bölgedekilere acil durum mesajları göndererek vatandaşları öğleden sonraki beklenen kötü hava koşullarına karşı uyardı ve mecbur olmadıkça dışarı çıkmamalarını talep etti. Yunanistan Meteoroloji Dairesi, başkentteki yağışların devam edeceği tahmininde bulundu.