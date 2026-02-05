'Kıyamet Buzulu' tehlikede! 6 milyon kişi taşkın riskiyle karşı karşıya

'Kıyamet Buzulu' hızla eriyor. Deniz seviyesinin dörtte birine yakın katkıda bulunan erime nedeniyle bilim insanları dev bir ‘duvar’ kurmayı planlıyor.

Küresel bir bilim insanı, mühendis ve politika uzmanı grubu, Batı Antarktika’daki Thwaites Buzulu’nu korumak için iddialı bir plan açıkladı. “Kıyamet Buzulu” olarak bilinen bu devasa buz tabakası, deniz seviyelerini ciddi şekilde yükseltebilecek potansiyeli nedeniyle dünya çapında endişe yaratıyor.

192.000 km²’lik alanıyla Büyük Britanya büyüklüğünde olan "Thwaites", insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle benzeri görülmemiş bir hızda eriyor. Şu anda buz kaybı, dünyadaki yıllık deniz seviyesi artışının yüzde 4’ünü oluşturuyor ve tamamen çökerse deniz seviyeleri 65 cm yükselebilir. Bu da yaklaşık 6 milyon insanın kıyı taşkınlarına maruz kalması anlamına gelir.

THWAİTES BUZULU’NA 80 KM’LİK DEV PERDE PLANI

Cambridge Üniversitesi, Chicago Üniversitesi, Alfred Wegener Enstitüsü, New York Üniversitesi, Dartmouth Koleji, NIVA, Aker Solutions ve Lapland Üniversitesi Arktik Merkezi’nden araştırmacılar, Thwaites Buzulu boyunca yaklaşık 152 metre yüksekliğinde ve 80 kilometre uzunluğunda bir “perde” inşa etmeyi planlıyor.

Thwaites Buzulu İçin Dev Araştırma: Gerçek Zamanlı Veriler Toplanacak

Euronews’ün haberine göre, plan kapsamında, perdelerin ve bağlama sistemlerinin tasarımı, kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve sıcak okyanus akıntılarının kısıtlanması için üç yıllık bir araştırma programı uygulanacak. Bu süreçte Norveç’te prototipler test edilecek ve Arktik’in yerli halkları ile küresel güneyde en çok etkilenen ülkelerle iş birliği sürdürülecek. Proje için 10 milyon dolar (yaklaşık 435,3 milyon lira) bağış hedeflendiği öğrenildi.

Öte yandan İngiltere ve Güney Kore’den araştırmacılar, Thwaites’in en ulaşılmaz bölgelerine ulaşarak buzun altından erimeyi gözlemleyecek. Sıcak su matkabı kullanılarak yapılan sondajlarla bölgeden ilk gerçek zamanlı veriler toplanacak ve Iridium uyduları aracılığıyla bir yıl boyunca her gün bilim insanlarına iletilecek.

"BU GEZEGENDEKİ EN ÖNEMLİ BUZULLARDAN BİRİ"

İngiliz Antarktika Araştırma Kurumu’ndan fiziksel okyanus bilimci Dr. Peter Davis, “Bu, gezegendeki en önemli ve istikrarsız buzullardan biri. Artık yüzeyin 1000 metre altındaki sıcak okyanus suyunun etkilerini gerçek zamanlı olarak izleyebileceğiz. Bu, deniz seviyelerinin ne kadar hızlı yükselebileceğini anlamak için kritik önemde” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

