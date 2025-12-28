Kaçırılan kızını ebeveyn kontrol uygulaması sayesinde buldu

Kaçırılan kızını ebeveyn kontrol uygulaması sayesinde buldu
ABD'nin Teksas eyaletinde bir baba, kaçırılan kızını ebeveyn kontrol uygulaması sayesinde buldu.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir baba, Noel günü kaçırılan kızını ebeveyn kontrol uygulaması sayesinde buldu. 15 yaşındaki kız çocuğu sağ salim eve dönerken, 23 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

BIÇAKLI SALDIRGAN BİR ÇOCUĞU SOKAK ORTASINDAN KAÇIRDI

Teksas'ın Porter kentinde Noel günü, sokakta köpeğiyle birlikte gezintiye çıkan 15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklı bir saldırgan tarafından kaçırıldı. Kızının her zamanki saatinde eve dönmediğini farkeden ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

15 YAŞINDAKİ KIZINI TELEFONUNDAKİ UYGULAMA SAYESİNDE BULDU

Bir yandan da akıllı telefonlarda bulunan ebeveyn kontrol uygulamasıyla kızını takip eden baba, 15 yaşındaki çocuğunun bölgeye yaklaşık 3 kilometredeki Harris County'deki ormanlık bir alanda olduğunu tespit etti.

sj.jpg

Babanın yardımıyla bölgeye giden ekipler, 15 yaşındaki kız çocuğu ile köpeğini saldırgan ile birlikte bordo renkli bir kamyonetin içinde buldu. Giovanni Rosales Espinoza isimli saldrıgan gözaltına alınırken kız çocuğu ve köpeği ailesine teslim edildi.

105050745-15416423-giovanni-rosales-espinoza-23-was-arrested-and-charged-with-aggra-a-1-1766871973831.jpg
Giovanni Rosales Espinoza

23 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yerel basında yer alan haberele göre; çıkarıldığı mahkemce tutuklanan 23 yaşındaki Espinoza kefaletsiz olarak Montgomery County Hapisanesi'ne gönderildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

