Jeff Bezos Elon Musk'a rakip oldu

Jeff Bezos Elon Musk'a rakip oldu
Yayınlanma:
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin, "TeraWave" adlı projeyle Elon Musk’ın Starlink ağına rakip oldu.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sahibi olduğu uzay araştırma şirketi Blue Origin, Elon Musk’ın Starlink projesine rakip olacak bir uydu ağını hayata geçiriyor.

Blue Origin tarafından yapılan açıklamada, "TeraWave" adı verilen ağı oluşturmak amacıyla 5 bin 408 uydunun uzaya gönderileceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, birbiriyle bağlantılı alçak ve orta yörüngede olacak bu uydularla dünya genelinde internete erişim sağlanmasının ve rakip hizmetlerden daha hızlı şekilde daha çok veri taşınmasının amaçlandığı belirtildi.

jeff-bezos.webp

İlk 10’un serveti 2,5 trilyon doları aştı: Elon Musk rekor kırdıElon Musk rekor kırdı

6 TERABİTE KADAR İNDİRME VE YÜKLEME HIZI SUNACAK

Uydu internet ağının saniyede 6 terabite (Tbps) kadar indirme ve yükleme hızı sunacağı bilgisi verilen açıklamada, TeraWave uydularının 2027'nin son çeyreğinde fırlatılmaya başlanacağı aktarıldı.

Starlink bireysel müşterilere internet ve telefon hizmetleri sağlarken Blue Origin'in TeraWave uydu ağı, veri merkezlerine, iş yerlerine ve hükümetlere hizmet sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak:AA

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Dünya
Trump'ın Grönlandlılara kişi başı ne kadar para vereceğini açıkladı: Putin'i şaşkına çevirecek
Trump'ın Grönlandlılara kişi başı ne kadar para vereceğini açıkladı: Putin'i şaşkına çevirecek
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Trump'a 'farklı düşün' çağrısı!
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Trump'a 'farklı düşün' çağrısı!