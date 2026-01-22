Jeff Bezos Elon Musk'a rakip oldu

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sahibi olduğu uzay araştırma şirketi Blue Origin, Elon Musk’ın Starlink projesine rakip olacak bir uydu ağını hayata geçiriyor.

Blue Origin tarafından yapılan açıklamada, "TeraWave" adı verilen ağı oluşturmak amacıyla 5 bin 408 uydunun uzaya gönderileceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, birbiriyle bağlantılı alçak ve orta yörüngede olacak bu uydularla dünya genelinde internete erişim sağlanmasının ve rakip hizmetlerden daha hızlı şekilde daha çok veri taşınmasının amaçlandığı belirtildi.

Elon Musk rekor kırdı

6 TERABİTE KADAR İNDİRME VE YÜKLEME HIZI SUNACAK

Uydu internet ağının saniyede 6 terabite (Tbps) kadar indirme ve yükleme hızı sunacağı bilgisi verilen açıklamada, TeraWave uydularının 2027'nin son çeyreğinde fırlatılmaya başlanacağı aktarıldı.

Starlink bireysel müşterilere internet ve telefon hizmetleri sağlarken Blue Origin'in TeraWave uydu ağı, veri merkezlerine, iş yerlerine ve hükümetlere hizmet sağlamayı amaçlıyor.