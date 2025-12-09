Japonya alarma geçti: 'Mega deprem' uyarısı yapıldı!

Yayınlanma:
Japonya Meteoroloji Ajansı, Misawa açıklarındaki 7,5’lik depremin ardından bölgede 8 ve üzeri büyüklükte bir “mega deprem” yaşanabileceğine ilişkin uyarı yaptı.

Japonya'nın Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesinde dün meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 34 kişi yaralandı, Japonya Meteoroloji Ajansı, artçı depremler konusunda uyarıda bulundu.

Kyodo News'un Japonya hükümeti, Aomori ve Iwate eyaletlerinde deprem nedeniyle yaklaşık 1360 evin borularında meydana gelen hasardan dolayı su verilemediğini açıkladı.

Son dakika | Japonya'da 7.2 şiddetinde deprem! Tsunami alarmı verildiSon dakika | Japonya'da 7.2 şiddetinde deprem! Tsunami alarmı verildi

Eğitim Bakanlığı, Aomori'de 139, Hokkaido eyaletinde 48 okulda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Hokkaido, Aomori, Miyagi ve Fukushima eyaletlerindeki nükleer santrallerde herhangi bir tehlike bildirilmedi.

7.5 İLE SALLANDI

Büyüklüğü ilk olarak 7,6 olarak açıklanan daha sonra 7,5 olarak güncellenen depremden sonra gözlemlenen en yüksek tsunami dalgaları Iwate'de 70 santimetre olarak kaydedildi.

Savunma Bakanı Şinjiro Koizumi, Aomori'nin Hachinohe kentindeki Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Hava Üssü ve Kara Öz Savunma Kuvvetleri kampının tahliye merkezleri olarak halka açıldığını ve yaklaşık 620 kişinin buralarda barındırıldığını duyurdu.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Tokyo'daki ofisinde basına yaptığı açıklamada, depremin hissedildiği bölgelerdeki halktan yerel yönetimler ve meteoroloji kurumundan gelecek bilgilere karşı dikkatli olmalarını istedi. Yetkililer, halkı evlerdeki eşyaları sabitlemeye, gıda ve su ile taşınabilir tuvalet içeren acil durum çantaları hazırlamaya çağrıda bulundu.

"MEGA DEPREM" UYARISI YAPILDI

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), gelecek günlerde benzer veya daha yüksek büyüklükte artçı depremler olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre JMA, 8 veya daha yüksek büyüklükte büyük bir "mega deprem" meydana gelebileceğini belirtti. Hokkaido eyaletinden Chiba bölgesine kadar uzanan bölgeler için verilen mega deprem uyarısı, 2022'den bu yana bölgeye yönelik verilen ilk büyük ölçekli uyarı oldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

