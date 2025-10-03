İtalya'nın zamanı geçti: Türkiye devraldı

Kosova'nın başkenti Priştine'deki KFOR ana karargahında düzenlenen devir teslim törenine, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvetler Komutanı Amiral Stuart Benjamin Munsch, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın yanı sıra çok sayıda davetliler katılım gösterdi.

Türkiye KFOR komutanlığını İtalya'dan devraldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu görev en son 2023-2024 döneminde devredilmişti.

Türkiye ve İtalya’nın milli marşlarının okunmasının ardından başlayan törende KFOR'un Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş komutanlık görevini, İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'den devraldı.

CUMHURBAŞKANI OSMANİ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Osmani tarafından törende yapılan konuşmada, KFOR’un yirmi yılı aşkın süredir Kosova’a ve bölgede barış ve istikrarın temel taşı olduğu belirtildi. Osmani konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“NATO’ya katılma arzumuz sadece stratejik bir tercih değil, kim olduğumuzun bir yansımasıdır. Barışa yönelik tehditlerin giderek arttığı bir dönemde, İttifak, bağlılığını gerçekten kanıtlamış ortaklarla birlikte olduğunda daha güçlüdür ve Kosova halkımızın direnci, reformları ve kararlılığı sayesinde bunu defalarca göstermiştir.”

TÜRKİYE EN SON 2023-2024'TE YÜRÜTMÜŞTÜ

Tümgeneral Ulutaş da Kosova’da yaşayan herkes için güvenli ortam ve serbest dolaşım sağlamak olduğunu belirterek, "Biz Kosova’da kalıcı barış ve bölgesel istikrar için görevimizi yerine getirmeye hazır ve tamamen kararlıyız" dedi.

Kosova’daki her türlü güvenlik gelişmesine yanıt vermeye hazır olduklarını dile getiren Ulutaş, "istikrara giden yol" olarak nitelendirdiği Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecini desteklediklerini vurguladı.

Tümgeneral Ulutaş, Türkiye’nin ikinci defa üstlendiği KFOR komutanlığı görevini 2023-2024 döneminde de yürütmüştü.

BM’NİN KOSOVA KARARI

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 33 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel görev yapıyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.