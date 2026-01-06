İtalya Başbakanı Meloni'nin tatilde kullandığı araba gündem oldu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rodos Adası’nda geçirdiği yaz tatilinde sade bir Mini Cooper kullanarak dikkat çekti. Genellikle devlet başkanlarının zırhlı ve yüksek maliyetli araçlarla seyahat etmeye alışık olan halk, Meloni’nin bu basit ve nostaljik otomobiliyle sosyal medyada gündem oldu.

Başbakanın kullandığı Mini, kırmızı renkte ve beyaz tavan ile kaputundaki beyaz şeritlerle öne çıkıyor. 1950’lerin sonunda günlük kullanım için tasarlanan Mini, lüks yerine işlevselliği ön planda tutmasıyla biliniyor.

Araç, yıllar içinde Monte Carlo Rallisi gibi önemli yarışlarda da adını duyurmuş ve otomobil tutkunları için ikonik bir model hâline gelmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Meloni’nin basit ve samimi araç tercihi, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Sade bir otomobil ile tatil yaparken çekilen fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.