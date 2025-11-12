Ali Erbaş'a dar gelen Audi demirle takas edilmiş

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vaazlarında vatandaşlara tasarrufu ve şükretmeyi tavsiye ederken görevde kaldığı iki dönem boyunca kamu kaynaklarını şatafat için kullanmasıyla tepkilere neden olmuştu.

Audi marka lüks makam aracı kullanmasına gelen eleştirilere verdiği “Bana bir Audi’yi çok gördüler” yanıtı hafızalara yer eden Erbaş'ın bir değil iki makam aracı aldığı ortaya çıkarken ilk aracın değiştirilme nedeni ve elden çıkarılma şekli pes dedirtti.

ALİ ERBAŞ'A DAR GELEN AUDİ DEMİRLE TAKAS EDİLMİŞ

Ali Erbaş, 2021’de, “Makam aracım 11 yaşında ve sık sık arıza yapıyor, yolda kalıyoruz ama korkumuzdan yeni araç alamıyoruz’’ demişti. 2024’te ise Audi’nin en üst versiyonu A-8 Long alarak gündeme gelmiş, lüks otomobili eleştiri konusu olunca bu araç garaja kaldırılmıştı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Ali Erbaş için Diyanet Vakfı’nın şirketi TEYAŞ üzerinden önce Audi A-6 alındığı ancak eşi Seher Erbaş’ın “Bu bize dar” dediği için üst model Audi A-8 Long’a geçildiği öğrenildi.

İlk alınan Audi A-6 makam aracının ise vakfın inşaatlarında kullanılacak demir karşılığında bir iş adamıyla takas edildiği öğrenildi. O iş adamının da vadettiği demirin tümünü vermediği gibi Audi’yi kullanmaya devam ettiği ortaya çıktı. Bu nedenle Diyanet ile mahkemelik olduğu öğrenildi.

YENİ BAŞKAN DURUMA TEPKİLİ

Başkanlık kaynakları takas ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Diyanet Vakfı’nın şirketi büyük bir ticari zeka (!) ürünü olarak demir karşılığı takastan milyonlarca lira zarar etti. İş adamına kimler referans oldu araştırılmalı. Bu hem idari hem de adli bir konu. Yeni başkan Safi Bey kamu kaynakları konusunda hassas. Bu konunun üstüne gitmeli, Diyanet Vakfı ve şirketi TEYAŞ’ın hesapları da incelenmeli’’ dediler.