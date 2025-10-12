İsviçre'de Filistin'e destek gösterilerine polis saldırdı

İsviçre'nin başkenti Bern'de düzenlenen Filistin yanlısı gösteriye polis müdahale etti. Federal Parlamento binasına doğru yürüyüşe geçen kalabalığa polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak engel oldu.

İsviçre üzüntüyle karşıladı

GÖSTERİCİLER PARLAMENTO'YA YÜRÜDÜ

Binlerce kişinin katıldığı gösteride, "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atıldı. Polis, parlamentonun bulunduğu alanı kapatarak göstericilerin ilerlemesini engelledi ve bir kısmını ablukaya aldı.

İsviçre halkı İsrail'e karşı ayaklandı

YANGIN VE TREN İSTASYONU GİRİŞİMİ

Gösteri sırasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ardından tren istasyonunu kapatmaya çalışan göstericiler, polisin geniş güvenlik önlemleriyle karşılaştı. Diğer kantonlardan da takviye polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

POLİSTEN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Bern polisi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, izinsiz gerçekleşen gösteride çok sayıda mülke zarar verildiğini belirterek kaynak seferber etmek zorunda kaldıklarını duyurdu.