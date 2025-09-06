İsveç'te İsrail protestosu!

İsveç'te İsrail protestosu!
Yayınlanma:
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İsveç'te protesto edildi. İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi protestoya katıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının derhal durdurulması için İsveç hükümetine harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Hükümetin İsrail'in Gazze'deki işgaline karşı sessiz kaldığı ifade edilen protestoda, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşındı.

"Filistin'e özgürlük, katil Netanyahu", "İsrail'in işgal planını durdurun" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

"NETANYAHU'NUN PLANI HAMAS'I YOK ETMEK DEĞİL"

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Fredrik Johansson, iki yıldır bu gösterilere katıldığını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının durdurulmasını istediğini söyledi.

Johansson, "Netanyahu'nun planı eskiden beri Hamas'ı yok etmek değil, Gazze ve Gazze Şeridi'ni işgal etmek ve o bu planı yıllardır sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Johansson, "Ayrımcılık, sürgün insan hakları ve uluslararası ihlaller 7 Ekim'de (2023) başlamadı. Bu ihlaller ve soykırım 75 yıl önce başladı." dedi.

Kaynak:AA

