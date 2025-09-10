İstenmeyen iki bakan!

Hollanda, "istenmeyen kişi" ilan ettiği İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 10 Eylül itibarıyla Schengen Bölgesi'ndeki 29 ülkeye girişini yasakladı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı açıklamada iki bakanın Şengen Bilgi Sistemi'nde "istenmeyen yabancı" olarak kaydedildiğini teyit etti.

Bakanlık sözcüsü, "Bakanımız dün parlamentomuza gönderdiği mektupla bunu duyurdu. Bu tedbir, (İsrailli) iki bakanın bugün itibarıyla Schengen Bilgi Sistemi'nde istenmeyen yabancı olarak kaydedilmesi anlamına geliyor. Bu, Schengen ülkelerinin sınır makamlarının bu kaydı görebileceği ve kişilerin girişini reddedebileceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

- Parlamento'ya gönderilen mektupta Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneği kararına atıf

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel'in Hollanda Parlamentosuna gönderdiği mektupta, İsrail'e yönelik AB önlemlerinin yetersizliği ve Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneğinin (IASG) soykırım kararına ilişkin hükümetin tutumu da yer aldı.

Van Weel, mektupta, AB düzeyinde yeterli desteğin bulunmaması nedeniyle İsrail-AB Ortaklık Anlaşması'nın ticaret bölümünün askıya alınması, Horizon Programı'nın bir kısmının durdurulması ve Filistin topraklarını gasbeden şiddet yanlısı İsraillilere yönelik yaptırımlar konusunda ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

Bakan, "Soykırım nitelemesi son derece ciddi bir mesele olup, hükümet durumları soykırım olarak nitelendirme konusunda temkinlidir. Şu anda Gazze'de sözde soykırım meselesi Güney Afrika-İsrail davasında Uluslararası Adalet Divanı'nda görülmekte olup, hükümet bu kararı beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Van Weel, 2025'te Gazze’dekiler için 25 milyon avro yardım ayırdıklarını aktararak bu paranın, insani yardım ve uzun vadeli destek için kullanılacağını kaydetti.

- HOLLANDA, İSRAİLLİ İKİ BAKANI "İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN ETMİŞTİ

b43314ff-32sp10u528ijn3ws2lliu.jpeg

Önceki Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, 29 Temmuz'daki açıklamasında, İsrail'in aşırı sağcı bakanları Ben-Gvir ve Smotrich'in defalarca Filistin halkına karşı şiddeti kışkırttığını, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini ısrarla savunduklarını ve Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrısında bulunduklarını belirterek bu iki bakanın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurmuştu.

Veldkamp, Gazze'deki durumun "tahammül edilemez ve savunulamaz" olduğunu ifade etmiş, İsrail'in Lahey Büyükelçisi'ni de Bakanlığa çağıracağını kaydetmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

