İsrail’den Gazze’de çocuk hastanesine saldırı

İsrail ordusu, Gazze kentinde 80 hastanın bulunduğu Rantisi Çocuk Hastanesi’ni hedef aldı. Sağlık Bakanlığı, saldırının Gazze’deki sağlık sistemini çökertmeye yönelik sistematik politikanın parçası olduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze kentinde içinde 80 hastanın bulunduğu Rantisi Çocuk Hastanesine saldırı düzenledi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde hastanenin üst katlarının birkaç dakika arayla 3 kez hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, “Bu suç, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini hedef alma ve hizmet dışı bırakma yönündeki sistematik politikasını bir kez daha doğruluyor.” denildi.

Rantisi Çocuk Hastanesi’nin Gazze Şeridi’nde onkoloji, diyaliz, solunum ve sindirim hastalıkları gibi alanlarda hizmet veren tek ihtisas hastanesi olduğu vurgulandı. Hastanede 80 hasta, yoğun bakım ünitesinde 4 çocuk ve yenidoğan bakım ünitesinde 8 bebeğin bulunduğu kaydedildi.

Saldırının ardından 40 hastanın güvenli bir yer arayışıyla hastaneden ayrıldığı, 40 hasta ve refakatçileriyle birlikte 12 yoğun bakım hastası ve 30 sağlık çalışanının halen hastanede kaldığı belirtildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, uluslararası topluma çağrı yaparak Gazze’deki sağlık tesislerinin, sağlık personelinin ve hastaların korunmasını istedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinde sivilleri yerinden etmek amacıyla şiddetli bombardımanlarını sürdürürken, çok sayıda bina ve evin yıkıldığı bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

