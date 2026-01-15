İsrail ordusu önce yaraladı sonra gözaltına aldı!

Dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik kanlı saldırılarına devam eden İsrail ordusu, bir saldırı daha düzenledi. İsrail askerleri, El Halil'e bağlı Dura beldesinde bir evi kuşatarak çevresinde yoğun şekilde konuşlandı.

İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor!

İsrail askerleri, baskın sırasında ateş açtı. Açılan ateş sonucunda bir Filistinli yaralandı. İsrail askerleri, yaraladıkları Filistinliyi gözaltına aldı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİNE İZİN VERMEDİ

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ihbar üzerine Dura beldesine giden sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmasının ve gerekli ilk yardımı yapmasının İsrail güçlerince engellendiği aktarıldı.

Bölgenin hâlâ kuşatma altında tutulduğu belirtilirken, yaralı Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin ise İsrail'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

SALDIRILARDA BİR DÜKKAN YIKILDI

Öte yandan İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde henüz yapım aşamasındaki bir dükkanı yıktı.

İsrail askerleri, Beytullahim'in Cennata beldesine askeri araçlar ve kepçe makinasıyla baskın düzenledi.

Teneke levhalardan konaklama ve hayvan barınağı için yapılmış odaların bulunduğu henüz yapım aşamasındaki dükkan, "ruhsatız olduğu" iddiasıyla yıkıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.