İsrail ordusu ateşkes tanımıyor! 62 yaşındaki kadını katlettiler

Yayınlanma:
İsrail, Gazze ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor. Gazze Şeridi’nde hava saldırılarını devam ettiren İsrail ordusunun Han Yunus kentinde açtığı ateş sonucunda 62 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde varılan ateşkese rağmen hava saldırılarını ve yıkımlarını sürdürüyor. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde açtığı ateş sonucunda, 62 yaşındaki Sabah Ahmed Ali Cami yaşamını yitirdi. Bazı Filistinliler ise yaralandı.

aa-20260115-40269066-40269045-ateskese-ragmen-israilin-gazzede-duzenledigi-saldirilari-devam-ediyor.jpg

ÇADIR KAMPLARINA DOĞRU ATEŞ AÇTILAR!

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin daha önce daha önce ateşkes anlaşması nedeniyle çekildiği ve yerinden edilenlerin sığındığı Han Yunus'un doğu ve batısından, çadır kamplara doğru yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etti. Düzenlenen saldırılarda, insansız hava araçlarının da kullanıldığı bildirildi.

İsrail ordusu önce yaraladı sonra gözaltına aldı!İsrail ordusu önce yaraladı sonra gözaltına aldı!

İsrail, aynı zamanda kuzeyde bulunan Gazze kentinin doğu kesimlerine de hava saldırıları gerçekleştirdi ve bölgede bulunan pek çok evi patlayıcılarla yıktı.

Kaynak:AA

