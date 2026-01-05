İsrail Lübnan'da 4 beldeyi hedef aldı!

İsrail ateşkes tanımıyor. İsrail ordusu, daha önce saldırı tehdidinde bulunduğu Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerinde yer alan 4 bölgeye saldırı düzenledi.

Lübnan'da ateşkese uymayarak sık sık saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Kefr Hatta ve Annan, doğusunda da Ayn et-Tiyne ve el-Menara beldelerini hedef aldı.

TOPÇU SALDIRISI DÜZENLENDİ

Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde yer alan İlma eş-Şaab vadisine de topçu saldırıları düzenledi.

El-Menara beldesine düzenlenen saldırılarda bir evin tamamen yıkıldığı ve çevresinde maddi hasara yol açtığı kaydedildi.

İsrail ateşkesi ihlal etti ve Lübnan'a girdi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Kefr Hatta, Annan, Ayn et-Tiyne ve el-Manara beldelerinde "Hizbullah ve Hamas'a ait hedeflere" hava saldırıları düzenleyeceklerini açıklamıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bırika beldesinde bir aracı hedef alarak 2 kişiyi yaralamıştı.

İSRAİL ATEŞKES DİNLEMİYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.