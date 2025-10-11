İsrail kentin yüzde 85'ini yok etti

Yayınlanma:
İsrail'in soykırımının ardından Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin yüzde 85'inden fazlasının tahrip olduğu, altyapının tamamen çöktüğü ve 400 bin ton enkazın acilen temizlenmesi gerektiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin İsrail soykırımı sonucunda yüzde 85'inden fazlasının yok edildiği açıklandı. Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin el-Batta, yıkılan belediye binası yakınında düzenlediği basın toplantısında kentteki ağır hasarın boyutlarını gözler önüne serdi.

ALTYAPI VE KAMU HİZMETLERİ TAMAMEN ÇÖKTÜ

Batta'nın verdiği bilgilere göre: 210 kilometrelik yol ağı (kent yollarının %85'i) kullanılamaz hale geldi, 400 kilometrelik su şebekesinin 300 kilometresi yok edildi, 200 kilometrelik kanalizasyon şebekesinin 150 kilometresi tahrip oldu, 136 park, dinlenme alanı ve yeşil alan ile belediye tesisleri kullanılamaz hale geldi.

ENKAZ VE ATIK KRİZİ

Batta, kent sokaklarında 400 bin ton enkaz ve 350 bin tondan fazla atık biriktiğini belirterek, "Belediyenin atıkları toplamada gerçek bir krizle karşı karşıya olduğunu" ifade etti. Ana atık merkezinin İsrail ordusunun kontrolünde olan Sufa bölgesinde bulunması, krizin çözümünü daha da zorlaştırıyor.

ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Filistinli yetkili, uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulunarak, enkaz kaldırma çalışmaları için yakıt, modern araç ve jeneratör temin edilmesi gerektiğini vurguladı. Batta, "İyileşme aşamasına ulaşmak için çabaların birleştirilmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

