İsrail Filistinlilere ait 695 dönüm araziye el koydu

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv hükümetinin birkaç gün önce yasa dışı "Karnei Shomron" yerleşim yeri yakınlarında yeni bir mahalle kurulması için 695 dönüm araziye el koyduğunu belirtti.

İsrail hükümeti açısından bu adımın temel amacının, "Filistin beldeleri arasındaki coğrafi bağlantıyı kesmek, onları izole edilmiş adacıklara dönüştürmek ve bir Filistin Devleti'nin kurulma ihtimalini büyük ölçüde zayıflatmak" olduğu aktarıldı.

Bölgedeki arazilere el konulması amacının, senelerdir İsrail hükümetinin gündeminde olduğu ancak bazı nedenlerle hayata geçirilemediği belirtildi.

Gazze'de 27 günlük bebek soğuktan öldü!

İSRAİL'İN PLANI

Ayrıca İsrail hükümet planının, yasa dışı Karnei Shomron yerleşim yeri ile Elkana ve Ets Efraim yerleşimlerini birbirine bağlamak olduğu aktarıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban, daha önce yaptığı açıklamada Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Kefr Sulus beldesi ile Selfit kentine bağlı Deyr İstiya ve Biddeya beldelerinde 694 dönümlük araziye İsrail tarafından el konulduğunu aktarmıştı.