İsrail Bilal Erdoğan'ı kara listeye aldı: 29 kişinin ülkeye girişleri yasaklandı

İsrail, aralarında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da olduğu 29 Türk vatandaşını kara listeye alarak ülkeye girişlerini yasakladı. O isimler arasında eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da var.

İsrail, Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli’nin önerisi üzerine hazırlanan karar ile, 29 Türk vatandaşının ülkeye girişini yasakladı. Kararın, İsrail’e yönelik boykot kampanyaları yürütüldüğü ve anti-İsrail söylemlerde bulunulduğu iddiasıyla alındığı bildirildi.

ARALARINDA BİLAL ERDOĞAN VE ALİ ERBAŞ DA VAR

Yasak listesinde, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yanı sıra İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ve eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gibi isimler de yer aldı. Söz konusu karar, Başbakanlık Ofisi’nin onayından geçtikten sonra yürürlüğe girecek.

Karara ilişkin konuşan İsrailli yetkililer, kara listeye alınan kişilerin kamuoyu önünde İsrail’i hedef alan boykot çağrıları yaptıkları ve çeşitli kampanyalar yürüttüklerini belirtti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

