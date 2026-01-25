İsrail Batı Şeria'ya saldırdı: Bir Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail Batı Şeria'ya saldırdı: Bir Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti kuzeyinde yer alan Uyun el-Haramiye kavşağı yakınında açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sivil İşler Genel Kurumunun verdiği bilgiye göre, Uyun el-Haramiye kavşağı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Ammar Macid Hasan el-Hicazi (34) isimli Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusundan Batı Şeria’ya baskın! 11 Filistinli gözaltındaİsrail ordusundan Batı Şeria’ya baskın! 11 Filistinli gözaltında

OLAYA İLİŞKİN DETAY PAYLAŞILMADI

Açıklamada, Hicazi’nin söz konusu bölgede aracını kullandığı sırada İsrail güçleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Olayla ilgili ayrıntılara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

BATI ŞERİA'DAKİ ATTARA BELDESİNDE İKİ ARACI ATEŞE VERDİLER

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, çok sayıda İsrailli Attara beldesine saldırarak Filistinli Abdulaziz Ahmed İsa’ya ait iki aracı kundakladı ve çevreye ırkçı ifadeler yazdı.

Haberde, söz konusu saldırının, İsrail güçlerinin koruması altında gerçekleştirildiği ve son dönemde artış gösteren organize saldırıların bir devamı olduğu belirtildi.

Kaynak:AA

