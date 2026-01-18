İsrail Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda bir çocuğu yaraladı: 14 kişi gözaltına alındı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 14 Filistinli'yi gözaltına aldı.

İsrail'in, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde yer alan Kefr Saba Mahallesi'ne düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu bir çocuk yaralandı. Filistinlilerin evlerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz atıldı.

İsrail 695 dönüm araziye el koydu

ESKİ TUTUKLULAR GÖZALTINA ALINDI

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde ise İsrail, evlerine baskın düzenledikleri eski tutuklu Esil Münir et-Tayti ile Muhammed Beşir Berakat'ı gözaltına aldı.

Kuzeydeki Tulkerim kentinde ise İsrail, Sayda beldesinde evlerine baskın düzenlediği 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentinde de bazı köylere baskın düzenleyen İsrail, Halayil Levz ve Reşadiye köylerinde 8 Filistinliyi gözaltına aldı.