İspanya'da tren faciası! En az 10 ölü 25 yaralı: İki tanesi art arda raylardan çıktı

İspanya'nın Kurtuba kentinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi, 25 kişi yaralandı. Kazada, toplamda 417 yolcu bulunan iki hızlı tren raydan çıktı.

İspanya'nın Endülüs bölgesinde, Kurtuba yakınlarındaki Adamuz beldesinde iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olan bir kaza meydana geldi.

İKİ HIZLI TREN ARDI ARDI RAYDAN ÇIKTI

Yerel medyanın aktardığına göre, Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı trenin üç vagonu raydan çıktı. Bu sırada karşı yönden Huelva'ya giden bir diğer tren, çıkan vagonlar nedeniyle manevra yapmak zorunda kaldı ve bazı vagonları devrildi.

CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin yetkililere dayandırdığı bilgiye göre, ilk trende 317, ikinci trende ise 100 yolcu bulunuyordu. EFE, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 10 olduğunu ve 25 kişinin yaralandığını duyurdu.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ BÖLGEDE

Olay yerine beş mobil yoğun bakım ünitesi, bir lojistik destek aracı ve dört acil kritik bakım ünitesi gönderildi. Yetkililer, kazanın nedeniyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

