Évelyne ve Patrick Sire çifti, karavanlarıyla İspanya’yı gezerken, Barcelona ile Girona arasındaki Maçanet de la Selva’da benzin alırken kedileri Filou, karavanın açık camından kaçtı.

Ancak çift, Filou’nun kayboluşunu ertesi sabah fark etti. O andan itibaren geri dönüp yetkililere haber verdiler, fotoğraflar dağıttılar, çevreyi uzun süre aradılar ama Filou’ya ulaşamadılar. Nihayetinde kediyi bulamayacaklarını kabullendiler.

MİKROÇİPLE SAHİBİ BULUNDU

Le Parisien’in haberine göre, 8 Ocak’ta, Sire çiftinin yaşadığı Olonzac’e bir kilometre uzaklıktaki Homps köyünde, kantin müdürü Hélène Tisseyre kapısında zayıf ve güçsüz bir kedi buldu, beslemeye başladı ve kedi bir süre evinde yaşadı.

FİLOU AİLESİYLE BULUŞTU

Öksürüğü nedeniyle veterinere götürdü. Üzerindeki mikroçipten Filou’nun ailesinin adresinin Olanzac olduğunu gördü.

- FİLOU’NUN YÜRÜDÜĞÜ YOL -

Bunun üzerine Hélène Tisseyre, Sire çiftinin kapısını çaldı ve Filou uzun bir yolculuğun sonunda ailesiyle buluştu.