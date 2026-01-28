İspanya'da kaybolan kedi Fransa'dan çıktı

İspanya'da kaybolan kedi Fransa'dan çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
İspanya’da sahiplerinden ayrılan ‘Filou’ adlı kedi, onları bulmak için yaklaşık 250 kilometreyi aşarak evine geri döndü.

Évelyne ve Patrick Sire çifti, karavanlarıyla İspanya’yı gezerken, Barcelona ile Girona arasındaki Maçanet de la Selva’da benzin alırken kedileri Filou, karavanın açık camından kaçtı.

Ancak çift, Filou’nun kayboluşunu ertesi sabah fark etti. O andan itibaren geri dönüp yetkililere haber verdiler, fotoğraflar dağıttılar, çevreyi uzun süre aradılar ama Filou’ya ulaşamadılar. Nihayetinde kediyi bulamayacaklarını kabullendiler.

Kedi Remi'ye ev hapsi cezası verildi!Kedi Remi'ye ev hapsi cezası verildi!

MİKROÇİPLE SAHİBİ BULUNDU

Le Parisien’in haberine göre, 8 Ocak’ta, Sire çiftinin yaşadığı Olonzac’e bir kilometre uzaklıktaki Homps köyünde, kantin müdürü Hélène Tisseyre kapısında zayıf ve güçsüz bir kedi buldu, beslemeye başladı ve kedi bir süre evinde yaşadı.

Sınırları aşan sadakat! İspanya’da kaybolan kedi Fransa’da ortaya çıktı: 250 kilometre uzaktan evine döndü

FİLOU AİLESİYLE BULUŞTU

Öksürüğü nedeniyle veterinere götürdü. Üzerindeki mikroçipten Filou’nun ailesinin adresinin Olanzac olduğunu gördü.

keedi.jpg

- FİLOU’NUN YÜRÜDÜĞÜ YOL -

Bunun üzerine Hélène Tisseyre, Sire çiftinin kapısını çaldı ve Filou uzun bir yolculuğun sonunda ailesiyle buluştu.

Évelyne Sire, şu anda Filou’nun yolculuk sürecini keşfetmek istediklerini onu gören, besleyen ya da barındıran kişileri aradıklarını söyledi. Sire, “Filou’nun çok yeteneği var ama yolculuklarını anlatma yeteneği yok” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
Dünya
Suriye ve SDG arasında yeni anlaşma! Çatışmalar 2 gün içinde duracak
Suriye ve SDG arasında yeni anlaşma! Çatışmalar 2 gün içinde duracak
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY lideri Hristodulidis ile bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY lideri Hristodulidis ile bir araya geldi