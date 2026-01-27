İranlı fenomen Diana Bahadori protestolarda öldürüldü

İran'daki protestolara katılan 19 yaşındaki Instagram fenomeni Diana Bahadori'nin 9 Ocak'ta Gorgan şehrinde "güvenlik" güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

"Baby rider" olarak tanınan İranlı influencerın, motosikletlerle çektiği videolarla 100 bini aşkın takipçisi vardı.

İran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bini aştı

ÖLÜMÜ "KAZA" OLARAK DUYURULDU

28 Aralık'ta başlayan İran'daki protestolara katıldığı belirtilen Diana Bahadori'nin 9 Ocak'ta "güvenlik" güçlerinin müdahalesi sırasında gerçek mermilerle vurulduğu iddia edildi. Ölüm haberi önce bir kaza sonucu olduğu şeklinde duyurulan Bahadori'nin ailesinin, istihbarat ve güvenlik teşkilatlarınca ciddi baskı altına alındığı öne sürüldü.

Gizlice defnedildiği belirtilen Bahadori'nin ailesinin, hükümetin ölümünden sorumlu olduğunu kamuoyu önünde reddetmek zorunda kaldığı öne sürüldü. İran'da protestolara katılan gençlerin ailelerinin çocuklarının tutuklanacağı ya da cesetlerinin teslim edilmeyeceğiyle tehdit edildiği iddia ediliyor.