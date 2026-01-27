İranlı fenomen Diana Bahadori protestolarda öldürüldü

İranlı fenomen Diana Bahadori protestolarda öldürüldü
Yayınlanma:
Güncelleme:
İranlı ünlü Instagram fenomeni Diana Bahadori'nin, İran'daki protestolar sırasında öldürüldüğü öne sürüldü. Ülkesinde "Baby Rider" (Bebek Sürücü) olarak tanınan Bahadori'nin öldürüldüğü iddiası büyük yankı uyandırdı.

İran'daki protestolara katılan 19 yaşındaki Instagram fenomeni Diana Bahadori'nin 9 Ocak'ta Gorgan şehrinde "güvenlik" güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

"Baby rider" olarak tanınan İranlı influencerın, motosikletlerle çektiği videolarla 100 bini aşkın takipçisi vardı.

İran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bini aştıİran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bini aştı

ÖLÜMÜ "KAZA" OLARAK DUYURULDU

28 Aralık'ta başlayan İran'daki protestolara katıldığı belirtilen Diana Bahadori'nin 9 Ocak'ta "güvenlik" güçlerinin müdahalesi sırasında gerçek mermilerle vurulduğu iddia edildi. Ölüm haberi önce bir kaza sonucu olduğu şeklinde duyurulan Bahadori'nin ailesinin, istihbarat ve güvenlik teşkilatlarınca ciddi baskı altına alındığı öne sürüldü.

Gizlice defnedildiği belirtilen Bahadori'nin ailesinin, hükümetin ölümünden sorumlu olduğunu kamuoyu önünde reddetmek zorunda kaldığı öne sürüldü. İran'da protestolara katılan gençlerin ailelerinin çocuklarının tutuklanacağı ya da cesetlerinin teslim edilmeyeceğiyle tehdit edildiği iddia ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Dünya
Avusturya’da çocuklara sosyal medya yasağı gündemde
Avusturya’da çocuklara sosyal medya yasağı gündemde
Çin ve Rusya savunma bakanları görüştü
Çin ve Rusya savunma bakanları görüştü