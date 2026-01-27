İran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bini aştı

İran'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bini aştı
İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle çıkan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bini aştığı belirtildi.

İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle alevlenen protestoların bilançosu giderek ağırlaşıyor. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na (HRANA) göre, ülke genelinde devam eden gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 126’ya ulaştı. Ayroca on binlerce kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

41 BİN 880 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

HRANA’nın paylaştığı verilere göre protestolar, başkent Tahran’ın yanı sıra 31 eyalette 194 kente yayıldı. Toplam 640 eylemde 7 binden fazla kişi yaralanırken 41 bin 880 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Trump'tan İran'a saldırı açıklamasıTrump'tan İran'a saldırı açıklaması

Başlangıçta ekonomik taleplerle ortaya çıkan gösteriler, zamanla hükümet karşıtı bir harekete dönüştü. Özellikle Tahran’daki Kapalı Çarşı esnafının greve gitmesiyle ivme kazanan protestolar, kısa sürede ülke genelinde etkisini artırdığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

