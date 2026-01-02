İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt!

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin protestoculara yönelik tutumunu eleştirerek, "İran vatandaşlarını öldürmeye devam etmesi halinde ülkeye müdahale edileceği" yönünde bir açıklama yapmıştı. Bu tehdide karşılık İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ve İsrailli yetkililerin söylemleriyle krizin perde arkasının netleştiğini savundu.

Son dakika | Trump'tan İran'a müdahale sinyali

"KENDİ ASKERLERİNİN GÜVENLİĞİNİ DÜŞÜNMELİDİRLER"

Laricani, "Laricani, "İsrailli yetkililerin ve Donald Trump’ın açıklamalarıyla birlikte, perde arkasında neler yaşandığı artık netleşmiştir. Protesto eden esnafın tutumuyla, kargaşa yaratmaya çalışan unsurlar arasında ayrım yapıyoruz ve Trump şunu bilmelidir ki, bu iç meseleye ABD’nin müdahalesi tüm bölgenin istikrarsızlaşması ve Amerika’nın çıkarlarının ortadan kalkması anlamına gelir. Amerikan halkı şunu bilmelidir: Bu macerayı başlatan Trump’tır. Kendi askerlerinin güvenliğini düşünmelidirler" ifadelerini kullandı.

İran'da protestolar silahlı çatışmaya dönüştü: Ölü ve yaralılar var!

BEŞİNCİ GÜNÜNDE PROTESTOLARDA CAN KAYBI ARTIYOR

İran’da ulusal para birimindeki sert değer kaybıyla tetiklenen ekonomi temelli gösteriler, beşinci gününü geride bırakırken şiddet olayları da tırmanıyor. Başkent Tahran’da başlayıp üniversiteler ve farklı kentlere yayılan protestolarda, göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısının en az 7'ye ulaştığı bildirildi.